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Минобороны РФ: получена партия усовершенствованных танков Т-72Б3М

Сегодня, 15:51
Фото: piqsels.com
Министерство обороны РФ получило модернизированные танки Т-72Б3М. Партию усовершенствованных машин ведомству поставила научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

«Уралвагонзавод» отправил в адрес Министерства обороны России партию танков Т-72Б3М. Работы по модернизации Т-72Б до уровня модернизированных Т-72Б3 были выполнены в рамках государственного оборонного заказа», — цитирует RT концерн «Уралвагонзавод».

В корпорации уточнили, что модернизацию проводили по наработкам инженеров-конструкторов Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения — в составе УВЗ. На УВЗ улучшили маневренность танков, повысили уровень их защищенности и огневой мощи.

Ранее в Минобороны поступила партия истребителей Су-30СМ2, которую изготовили на иркутском авиационном заводе. Новые самолеты получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, также удалось увеличить дальность распознавания воздушных целей.

#Общество
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