Минобороны РФ: получена партия усовершенствованных танков Т-72Б3М

В корпорации уточнили, что модернизацию проводили по наработкам инженеров-конструкторов Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения — в составе УВЗ. На УВЗ улучшили маневренность танков, повысили уровень их защищенности и огневой мощи.