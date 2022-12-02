Минобороны РФ: получена партия усовершенствованных танков Т-72Б3М

«Уралвагонзавод» отправил в адрес Министерства обороны России партию танков Т-72Б3М. Работы по модернизации Т-72Б до уровня модернизированных Т-72Б3 были выполнены в рамках государственного оборонного заказа», — цитирует RT концерн «Уралвагонзавод».
В корпорации уточнили, что модернизацию проводили по наработкам инженеров-конструкторов Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения — в составе УВЗ. На УВЗ улучшили маневренность танков, повысили уровень их защищенности и огневой мощи.
Ранее в Минобороны поступила партия истребителей Су-30СМ2, которую изготовили на иркутском авиационном заводе. Новые самолеты получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, также удалось увеличить дальность распознавания воздушных целей.