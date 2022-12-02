Известно кто займет пост представителя Башкирии в Китае

Однако тот факт, что Флюр Асадуллин станет представителем Башкирии в Китайской народной республике РБК Уфа подтвердил информированный источник в башкирском парламенте. Стоит отметить, что у экс бизнес-омбудсмена Башкирии уже есть опыт общения и взаимодействия с представителями Поднебесной, в минувшем июне Асадуллин участвовал во встрече полномочного представителя Башкирии при президенте РФ Сергея Грекова и посла Китая в Москве Чжана Ханьхуэя.