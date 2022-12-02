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Известно кто займет пост представителя Башкирии в Китае

Сегодня, 05:57
Фото: vk.com/Флюр Асадуллин

Экс бизнес-омбудсмен республики Флюр Асадуллин будет представителем Башкирии в Китае

Сам Флюр Асадуллин не спешит комментировать свою новую должность.

Вчера, 1 декабря стало известно о досрочном сложении полномочий бизнес-омбудсменом республики. Сам Флюр Асадуллин в эфире программы «Аспекты Республики» от ответа про работу в Китае уклонился, однако все-таки уточнил, что связано это (отставка — прим.ред.) со сменой места работы.

Однако тот факт, что Флюр Асадуллин станет представителем Башкирии в Китайской народной республике РБК Уфа подтвердил информированный источник в башкирском парламенте. Стоит отметить, что у экс бизнес-омбудсмена Башкирии уже есть опыт общения и взаимодействия с представителями Поднебесной, в минувшем июне Асадуллин участвовал во встрече полномочного представителя Башкирии при президенте РФ Сергея Грекова и посла Китая в Москве Чжана Ханьхуэя.

 

Флюр Асадуллин досрочно покинул пост бизнес-омбудсмена Башкирии
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#Ирина Деревянчук#Политика
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