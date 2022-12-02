Более 60% жителей России рады длительным новогодним каникулам

Как оказалось, женщин среди сторонников долгих выходных больше, чем мужчин — 67 против 57% соответственно, родителей больше, чем бездетных — 64 против 58%. Молодые люди до 34 лет чаще голосуют «За», чем люди постарше — 66 против 58%.