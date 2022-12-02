Более 60% жителей России рады длительным новогодним каникулам

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос, пишет RT. Исследователи узнали, как россияне отнеслись к решению о продолжительных каникулах. Данные анализа показали, что по мнению респондентов, «это отличная возможность отдохнуть и провести время с близкими».
Такой перспективе не рады 13% опрошенных, они проголосовали против. А 18% признались, что им все равно.
Как оказалось, женщин среди сторонников долгих выходных больше, чем мужчин — 67 против 57% соответственно, родителей больше, чем бездетных — 64 против 58%. Молодые люди до 34 лет чаще голосуют «За», чем люди постарше — 66 против 58%.
Авторы исследования отмечают, что по сравнению с прошлым годом люди стали чаще радоваться новогодним каникулам. Сторонников длительных выходных стало почти столько же, как в доковидный период.
В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех регионов России.