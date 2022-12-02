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Более 60% жителей России рады длительным новогодним каникулам

Сегодня, 15:07
Фото: 1MI
Новогодние каникулы продлятся 9 дней — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. К такому большому количеству выходных положительно отнеслись 62% россиян.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос, пишет RT. Исследователи узнали, как россияне отнеслись к решению о продолжительных каникулах. Данные анализа показали, что по мнению респондентов, «это отличная возможность отдохнуть и провести время с близкими».

Такой перспективе не рады 13% опрошенных, они проголосовали против. А 18% признались, что им все равно.

Как оказалось, женщин среди сторонников долгих выходных больше, чем мужчин — 67 против 57% соответственно, родителей больше, чем бездетных — 64 против 58%. Молодые люди до 34 лет чаще голосуют «За», чем люди постарше — 66 против 58%.

Авторы исследования отмечают, что по сравнению с прошлым годом люди стали чаще радоваться новогодним каникулам. Сторонников длительных выходных стало почти столько же, как в доковидный период.

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех регионов России.

#Общество
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