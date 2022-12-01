Зиновьева: Около 20 тыс. тонн смазочных материалов экспортируют из Подмосковья

“В рамках развития внешнеэкономической деятельности и освоения новых рынков компания “НТК НОРДОИЛ” подписала экспортный контракт с контрагентами из Египта. В соответствии с договоренностями подмосковное предприятие направит на египетский рынок более 900 наименований масел и технических жидкостей. Объем экспорта составит около 2 тысяч тонн в год. Контракт рассчитан на 10 лет”, – сообщила Екатерина Зиновьева. Об этом сообщает newizv.ru.
Месторасположение производственного предприятия компании – Талдомский г. о. Московской области. Специализация – производство смазочных материалов и технических жидкостей. Предприятие вышло на рынок смазочных материалов в 2020 году и сейчас производит моторные, бензиновые, дизельные, трансмиссионные, гидравлические, редукторные, компрессорные, прокатные масла, для направляющих скольжения, антифризы и тосолы. Продукция “НТК НОРДОИЛ” отвечает всем стандартам качества ISO и не уступает по качеству зарубежной.
Зиновьева также подчеркнула, что сейчас “НТК НОРДОИЛ” проводит переговоры о поставках своей продукции с контрагентами из Ирака, Ирана, Ливии, Мьянмы и Нигерии.
Ранее компания начала реализовывать проект по расширению своего производства. Московская область поддержала инвестиционную инициативу “НТК НОРДОИЛ” и передала компании участок земли площадью порядка 3 га по программе поддержки импортозамещения “Земля за 1 рубль”. Реализация проекта позволит “НТК НОРДОИЛ” расширить производственные мощности и создать дополнительно около 20 рабочих мест в Московской области. Уже в следующем году планируется запуск нового производства.