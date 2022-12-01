Зиновьева: Около 20 тыс. тонн смазочных материалов экспортируют из Подмосковья

“В рамках развития внешнеэкономической деятельности и освоения новых рынков компания “НТК НОРДОИЛ” подписала экспортный контракт с контрагентами из Египта. В соответствии с договоренностями подмосковное предприятие направит на египетский рынок более 900 наименований масел и технических жидкостей. Объем экспорта составит около 2 тысяч тонн в год. Контракт рассчитан на 10 лет”, – сообщила Екатерина Зиновьева. Об этом сообщает newizv.ru.