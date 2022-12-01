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Жители города в Башкирии показали, как укладывают брусчатку на аллее в мороз

Сегодня, 12:49
Фото: Сергей Кузнецов/ VK.com
Жительница Ишимбая рассказала, что брусчатку на одной из парковых аллей города укладывают, когда «земля колом встала» на фоне морозов. Своим негодованием она поделилась в соцсетях

Житель Ишимбая Сергей К. сообщил, что на аллее по улице Губкина брусчатку начали укладывать в мороз, что, по мнению жителя, может негативно сказаться на качестве покрытия в дальнейшем.

-… производится экспериментальная научно-технологическая укладка брусчатки с 3д эффектом! Принцип укладки заключается в том, что обязательно нужно дождаться 20 градусного мороза, чтобы земля колом встала! И вот на эту мерзлую землю можно укладывать брусчатку. То, что края немного, не волнуйтесь, трактор утрамбует, и весной все уляжется, — пишет мужчина в соцсетях.

На обращение Сергея отреагировал представитель администрации Ишимбайского района, сообщив, что ответ по ситуации будет предоставлен до 3 декабря.

Мужчина также предложил положить брусчатку по сугробу. По мнению местного жителя, в этом случае «будет эффект 5д».

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу администрации Ишимбайского района. 

 

Фото: Сергей Кузнецов/ VK.com
#Азамат Нухов#Общество
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