Жители города в Башкирии показали, как укладывают брусчатку на аллее в мороз

Житель Ишимбая Сергей К. сообщил, что на аллее по улице Губкина брусчатку начали укладывать в мороз, что, по мнению жителя, может негативно сказаться на качестве покрытия в дальнейшем.
-… производится экспериментальная научно-технологическая укладка брусчатки с 3д эффектом! Принцип укладки заключается в том, что обязательно нужно дождаться 20 градусного мороза, чтобы земля колом встала! И вот на эту мерзлую землю можно укладывать брусчатку. То, что края немного, не волнуйтесь, трактор утрамбует, и весной все уляжется, — пишет мужчина в соцсетях.
На обращение Сергея отреагировал представитель администрации Ишимбайского района, сообщив, что ответ по ситуации будет предоставлен до 3 декабря.
Мужчина также предложил положить брусчатку по сугробу. По мнению местного жителя, в этом случае «будет эффект 5д».
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу администрации Ишимбайского района.