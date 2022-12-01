Жители города в Башкирии показали, как укладывают брусчатку на аллее в мороз

-… производится экспериментальная научно-технологическая укладка брусчатки с 3д эффектом! Принцип укладки заключается в том, что обязательно нужно дождаться 20 градусного мороза, чтобы земля колом встала! И вот на эту мерзлую землю можно укладывать брусчатку. То, что края немного, не волнуйтесь, трактор утрамбует, и весной все уляжется, — пишет мужчина в соцсетях.