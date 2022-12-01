Жители дома в центре Уфы четвертый день сидят без газа и горячей воды в мороз

В Уфе жители многоквартирного дома по улице Революционная с 28 ноября сидят без газа. Как сообщает Диана Г. на странице главы Башкирии, в некоторых дома газ отключили еще раньше. Она подчеркивает, что об отключении газа сообщили постфактум.