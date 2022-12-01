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Жители дома в центре Уфы четвертый день сидят без газа и горячей воды в мороз

Сегодня, 07:56
Фото: 1MI
Между тем, температура воздуха сегодня ночью опустится до -22 градусов, сообщают синоптики.

В Уфе жители многоквартирного дома по улице Революционная с 28 ноября сидят без газа. Как сообщает Диана Г. на странице главы Башкирии, в некоторых дома газ отключили еще раньше. Она подчеркивает, что об отключении газа сообщили постфактум.

— Получается, что в такой холод в домах нет горячей воды (так как не работают газовые колонки) и невозможно приготовить еду. В нашем доме живут много пожилых людей и у многих нет электрических чайников и микроволновок, — негодует женщина.

Так, Диана Г. недоумевает, ведь данная ситуация авария и должна решаться незамедлительно, однако «проблема вообще никак не решается».

В пресс-службе Советского района города Уфы между тем сообщают, что в доме № 99 по улице Революционная в ходе проверки была выявлена неисправность дымоходов и вентканалов. Следовательно, для восстановления подачи газа в квартиры необходимо устранить данные неполадки.

— На 5 декабря запланировали поквартирное обследование системы, просим всех жителей дома предоставить доступ сотрудникам специализированной организации. Будем держать вас в курсе хода работ, — отмечают в Советском районе Уфы. 

Между тем, по данным синоптиков Gismeteo, в Уфе до 5 декабря минимальная температура воздуха днем составит -17 градусов, а ночью -28 градусов.

#Элина Сайфранова
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