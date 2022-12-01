За гибель ребенка от взрыва оставленной после пожара бочки в Башкирии дали «условку»

Мужчину признали виновным в халатности, которая повлекла смерть ребенка за то, что после тушения пожара бочка в взрывоопасным веществом не была перемещена в безопасное место, а осталась на улице, в гаражах. Как сообщала мать погибшего мальчика, ее просто накрыли картоном. После того как пожарные уехали местные детишки играли в гаражах, тогда и произошло страшное — прогремел взрыв в котором погиб маленький мальчик. Его товарищ по игре также пострадал при взрыве и получил тяжкий вред здоровью.