За гибель ребенка от взрыва оставленной после пожара бочки в Башкирии дали «условку»

Трагедия в которой в августе 2021 года трагически погиб один 6-летний ребенок и пострадал еще один малыш, в формате уголовного дела по статье халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека, дошла до суда. Пресс-службы СК и прокуратуры Башкирии сообщили о том, какой суд вынес приговор начальнику караула пожарно-спасательной части.
Мужчину признали виновным в халатности, которая повлекла смерть ребенка за то, что после тушения пожара бочка в взрывоопасным веществом не была перемещена в безопасное место, а осталась на улице, в гаражах. Как сообщала мать погибшего мальчика, ее просто накрыли картоном. После того как пожарные уехали местные детишки играли в гаражах, тогда и произошло страшное — прогремел взрыв в котором погиб маленький мальчик. Его товарищ по игре также пострадал при взрыве и получил тяжкий вред здоровью.
Пожарный вины во вменяемом ему деянии не признал, а срок получил условный — 3 года, с испытательным сроком в полтора года, на этот же период мужчину лишили права занимать руководящие должности. Также известно и о том, что мужчине нужно будет компенсировать моральный вред в размере 2 миллионов рублей. Сообщают ведомства и о том, что приговор не вступил в законную силу.