Введен карантин: на границе с Башкирией школьники заразились гепатитом

В двух классах школы № 39 в Магнитогорске ввели карантин после того, как у школьников выявили гепатит А. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управления образования администрации Магнитогорска.
По информации издания, в начале ноября 2022 года было зарегистрировано три случая заражения. Отмечается, что ученики классов, где выявили случаи заражения, временно будут обучаться в отдельном крыле школы с жесткими карантинными ограничениями.
«Карантинные мероприятия введены в двух классах МОУ „СОШ № 39“, которые обучаются в отдельном крыле здания школы, где имеются питьевой фонтанчик и санузлы. В классах используются дезсредства, работают рециркуляторы, соблюдается режим проветривания помещений. Обработка поверхностей в зоне рекреации и санузлах производится после каждой перемены», — сообщили в управлении образования.
Ученики этих классов также будут посещать столовую по специальному графику. Приемы пищи будут проходить за отдельным столом и из специально отведенной промаркированной посуды, которая после приема пищи обрабатывается в дезинфицирующем растворе.
Телеграм-канал Mash Ural также сообщает об одном случае заражения чесоткой в том же образовательном учреждении. Сообщается, что контактные дети в настоящий момент находятся под наблюдением медиков.