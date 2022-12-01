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Введен карантин: на границе с Башкирией школьники заразились гепатитом

Сегодня, 06:50
Фото: 1MI
В двух классах, где ранее выявили случаи заражения, введён карантин

В двух классах школы № 39 в Магнитогорске ввели карантин после того, как у школьников выявили гепатит А. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управления образования администрации Магнитогорска. 

По информации издания, в начале ноября 2022 года было зарегистрировано три случая заражения. Отмечается, что ученики классов, где выявили случаи заражения, временно будут обучаться в отдельном крыле школы с жесткими карантинными ограничениями. 

«Карантинные мероприятия введены в двух классах МОУ „СОШ № 39“, которые обучаются в отдельном крыле здания школы, где имеются питьевой фонтанчик и санузлы. В классах используются дезсредства, работают рециркуляторы, соблюдается режим проветривания помещений. Обработка поверхностей в зоне рекреации и санузлах производится после каждой перемены», — сообщили в управлении образования. 

Ученики этих классов также будут посещать столовую по специальному графику. Приемы пищи будут проходить за отдельным столом и из специально отведенной промаркированной посуды, которая после приема пищи обрабатывается в дезинфицирующем растворе.

Телеграм-канал Mash Ural также сообщает об одном случае заражения чесоткой в том же образовательном учреждении. Сообщается, что контактные дети в настоящий момент находятся под наблюдением медиков.

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#Азамат Нухов
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