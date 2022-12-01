Власти Перми снесут в следующем году около 70% киосков и павильонов

В периоды ковидных ограничений городские власти должны были продлить арендные договоры с владельцами нестационарных торговых объектов. Однако вместо этого предпринимателей обязали заключить допсоглашения об отсрочке демонтажа до 31 декабря текущего года. Весной 2022 года экономическая ситуация обострилась, и на федеральном уровне было принято решение продлить арендные договоры для владельцев НТО на семь лет без каких-либо ограничений. Это касается киосков и павильонов, срок которых истекает с марта 2022-го по март 2026 года. Однако, по мнению властей, срок аренды у 200 торговых точек завершился ранее, а допсоглашения к договору в расчет не берутся. Об этом пишет properm.ru.