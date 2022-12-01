Власти Перми снесут в следующем году около 70% киосков и павильонов

В периоды ковидных ограничений городские власти должны были продлить арендные договоры с владельцами нестационарных торговых объектов. Однако вместо этого предпринимателей обязали заключить допсоглашения об отсрочке демонтажа до 31 декабря текущего года. Весной 2022 года экономическая ситуация обострилась, и на федеральном уровне было принято решение продлить арендные договоры для владельцев НТО на семь лет без каких-либо ограничений. Это касается киосков и павильонов, срок которых истекает с марта 2022-го по март 2026 года. Однако, по мнению властей, срок аренды у 200 торговых точек завершился ранее, а допсоглашения к договору в расчет не берутся. Об этом пишет properm.ru.
Если запланированные объекты все же снесут, то город лишится 200 торговых точек уже с первого дня нового года. После демонтажа на муниципальной территории будут работать только 100 киосков и павильонов, хотя по нормативам их предусмотрено 750.
Следует отметить, что пермская администрация подала 300 исковых заявлений против предпринимателей, которые обязаны привести в соответствие с типовыми проектами свыше 400 действующих НТО. В частности, владельцы торговых точек должны обратить внимание на цвет стен, размер надписей на вывесках, а также на площадь объектов. Так, павильоны должны быть 28 или 30 квадратных метров. Однако многим достаточно 10 квадратов.
Если городские власти будут избегать переговоров с предпринимателями, то в следующем году произойдет непоправимая катастрофа, передает издание properm.ru. Пострадает весь малоформатный торговый бизнес города. Многие сотрудники лишатся своих рабочих мест, а покупателям придется искать новые места для покупки привычных товаров.