Власти Башкирии прокомментировали возвращение масочного режима

Напомним, что обязательное ношение масок в Башкирии и по всей стране отменили в июле 2022 года. В Роспотребнадзоре снятие ограничений объяснили многократным снижением показателей заболеваемости. По данным ведомства, за четыре месяца недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза.



По последним данным общее число инфицированных в Башкирии составляет 336 320 человек. Сутками ранее выявили 170 новых случаев заболевания и зафиксировали два летальных исхода.