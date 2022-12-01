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Власти Башкирии прокомментировали возвращение масочного режима

Сегодня, 05:23
Фото: 1MI
Накануне власти другого региона вернули масочный режим. Mkset узнал о ситуации в Башкирии

Днем ранее власти Калининградской области рекомендовали жителям региона вернуться к ношению масок в общественных местах. Как сообщили в Роспотребнадзоре по региону, данные рекомендации обусловлены увеличением случаев заболевания простудных заболеваний.

Несколькими месяцами ранее, в сентябре, носить маски в общественных местах рекомендовали власти ещё нескольких регионов. Среди них Сахалин, Забайкальский край, Белгородская область и другие.

Так, в пресс-службе Роспотребнадзора Башкирии корреспонденту Mkset сообщили, что об обязательном ношении масок в настоящий момент речи не идёт. При этом в ведомстве отметили, что гражданам из «группы риска» все же рекомендуется не пренебрегать СИЗами (средство индивидуальной защиты — прим. ред.) в общественных местах.

Также по данному вопросу Mkset обратился в пресс-службу администрации главы республики, однако оперативно получить комментарий не удалось. 

Напомним, что обязательное ношение масок в Башкирии и по всей стране отменили в июле 2022 года. В Роспотребнадзоре снятие ограничений объяснили многократным снижением показателей заболеваемости. По данным ведомства, за четыре месяца недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза.

По последним данным общее число инфицированных в Башкирии составляет 336 320 человек. Сутками ранее выявили 170 новых случаев заболевания и зафиксировали два летальных исхода.

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#Азамат Нухов
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