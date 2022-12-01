В Уфе за жителями начнет следить искусственный интеллект

Для работы системы будут использоваться облачные решения. Сейчас разработчики отлаживают технологии передачи информации правоохранителям. Сообщения будут поступать в дежурную часть МВД в закодированном виде — как сигналы, которые необходимо проверить. Поводом для этого могут быть как совпадение лица с фото из базы данных разыскиваемых граждан, так и различные ситуации — скопления людей, обнаруженные искусственным интеллектом признаки девиантного поведения и др. Также система позволит в кратчайшие сроки устанавливать цепочки перемещений людей.