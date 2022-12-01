В Уфе за жителями начнет следить искусственный интеллект

О том, что искусственный интеллект будут использовать в правоохранительной деятельности, сообщили на пресс-конференции в МВД по Башкирии. Систему пока готовят к запуску. Проект начнет работать в пилотном режиме в начале следующего года.
Районы, где планируется начать эксперимент, не раскрывают «по понятным причинам». Искусственный интеллект будет использовать установленные в городе камеры и анализировать поступающие с них кадры. В частности, предполагается задействовать оборудование уфимских провайдеров интернет-связи, сообщил партнер проекта — управляющий башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.
Для работы системы будут использоваться облачные решения. Сейчас разработчики отлаживают технологии передачи информации правоохранителям. Сообщения будут поступать в дежурную часть МВД в закодированном виде — как сигналы, которые необходимо проверить. Поводом для этого могут быть как совпадение лица с фото из базы данных разыскиваемых граждан, так и различные ситуации — скопления людей, обнаруженные искусственным интеллектом признаки девиантного поведения и др. Также система позволит в кратчайшие сроки устанавливать цепочки перемещений людей.
Азамат Салихов отметил, что искусственный интеллект способен не только распознавать лица, но и походку, поэтому даже закамуфлировавший себя человек не сможет «скрыться от его ока».