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В Уфе пациент вынес из больницы медицинскую дрель для сверления черепа и попался

Сегодня, 10:39
Фото: 1MI

В Уфе мужчина пришел в больницу на КТ, а ушел с дрелью для трепанации черепа

Мужчина унес из больницы ценный инструмент, но вместо навара получил уголовное дело.

23 ноября 57-летний мужчина пришел в Демскую больницу, чтобы пройти компьютерную томографию, процедуру он прошел, но уходя заприметил в открытом кабинете инструмент, который прибрал к рукам. Он оказался многофункциональной медицинской мини-дрелью, которая предназначена для хирургических  манипуляций, связанных с трепанацией черепа. Стоит такой аппарат около 200 тысяч рублей.

Однако злодеяние его оперативно раскрыли полицейские ОП № 11, которые гражданина установили и задержали. Тот признался правоохранителям, что намеревался украденный инструмент через комиссионный магазин. Но вместо этого получил возбужденное в отношении его уголовное дело по статье кража. А замглавврача Демской больницы получил назад ценное оборудование и поблагодарил полицейских, которые выполняя свою работу, позаботились и о здоровье граждан.

#Ирина Деревянчук#Общество
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