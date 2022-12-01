В Уфе пациент вынес из больницы медицинскую дрель для сверления черепа и попался

Однако злодеяние его оперативно раскрыли полицейские ОП № 11, которые гражданина установили и задержали. Тот признался правоохранителям, что намеревался украденный инструмент через комиссионный магазин. Но вместо этого получил возбужденное в отношении его уголовное дело по статье кража. А замглавврача Демской больницы получил назад ценное оборудование и поблагодарил полицейских, которые выполняя свою работу, позаботились и о здоровье граждан.