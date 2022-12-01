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В Уфе отключат светофоры на 50 перекрестках

Сегодня, 10:31
Фото: 1MI
Уфимцев просят отнестись к неудобствам с пониманием

В Уфе планируется обновить оборудование на 50 перекрёстках. Монтажные работы затронут дорожные контроллеры и детекторы транспорта на проспекте Октября, а также улицах Менделеева, Жукова и Российской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Уфы. 

Как сообщают в городской администрации, на отдельных участках заменят светофоры, добавляя, что в этих целях здесь временно приостановят их работу. 

— Это кратковременные смены режимов. Просим жителей с пониманием отнестись к неудобствам. После завершения пуско-наладочных работ и подключения к адаптивной системе управления режимы работы светофоров улучшат дорожную обстановку, уменьшат заторы и повысят безопасность дорожного движения, — отмечает заместитель главного инженера предприятия «Уфагорсвет» Фаррух Садиков.

Напомним, ранее в Уфе были зафиксированы пробки в семь баллов. Так, в центре города движение было затруднено на улицах Заки Валиди, Пушкина, Октябрьской Революции, Коммунистической и Цюрупы. 

#Азамат Нухов#Город
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