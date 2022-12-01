В Уфе отключат светофоры на 50 перекрестках

В Уфе планируется обновить оборудование на 50 перекрёстках. Монтажные работы затронут дорожные контроллеры и детекторы транспорта на проспекте Октября, а также улицах Менделеева, Жукова и Российской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

Как сообщают в городской администрации, на отдельных участках заменят светофоры, добавляя, что в этих целях здесь временно приостановят их работу.