В Уфе отключат светофоры на 50 перекрестках

— Это кратковременные смены режимов. Просим жителей с пониманием отнестись к неудобствам. После завершения пуско-наладочных работ и подключения к адаптивной системе управления режимы работы светофоров улучшат дорожную обстановку, уменьшат заторы и повысят безопасность дорожного движения, — отмечает заместитель главного инженера предприятия «Уфагорсвет» Фаррух Садиков.
Напомним, ранее в Уфе были зафиксированы пробки в семь баллов. Так, в центре города движение было затруднено на улицах Заки Валиди, Пушкина, Октябрьской Революции, Коммунистической и Цюрупы.