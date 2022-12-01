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В Уфе директору фирмы, занимавшейся ремонтом больницы, дали условный срок

Сегодня, 08:26
Фото: Артур Салимов / 1MI
Строительная компания выполнила капитальный ремонт с множественными дефектами, а также установила неработающее оборудование

В Уфе директора строительной компании ООО МТО «Башинснаб» приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, а также штраф — 100 тысяч рублей. Мужчину признали виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 

Сообщается, что подсудимый подал заявку на участие в аукционе, объявленном ГКБ № 13 в августе 2019 года. Согласно условиям аукциона подрядчик должен был выполнить капремонт одного из корпусов, а также поставить необходимое оборудование. Отмечается, что директор компании сознавал, что не сможет выполнить заявленных условий, но все равно подал заявку на участие, предложив стоимость услуг более чем на 20% ниже рыночной. Сделано это было в целях дальнейшего хищения денежных средств.

В свою очередь, при выполнении ремонтных работ компания допустила ряд существенных дефектов. Также компания вместо положенного по договору поставки источника бесперебойного питания поставил бывшее в употреблении оборудование другой марки и модели. Отмечается, что оборудование не просто не соответствовало заявленным характеристикам, но и попросту не работало.  Позднее злоумышленник изготовил подложные акты выполненных работ об исполнении всех обязательств — работы приняли в полном объёме без замечаний.

Своими действиями подсудимый нанёс бюджету ущерб на 3,1 миллиона рублей. В настоящий момент часть ущерба — 1,9 миллиона была возмещена. На имущество директора фирмы наложен арест.

В результате преступных действий подрядчика и халатности ответственного должностного лица заказчика, ненадлежаще исполнившего свои обязанности по проверке качества выполненных работ и поставленного оборудования, бюджету учреждения причинен ущерб на общую сумму более 3,1 млн рублей.

Отмечается, что начальника отдела материально-технического снабжения, принявшей недобросовестно выполненные работы, также признали виновной в допущении халатности.

 

#Азамат Нухов#Общество
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