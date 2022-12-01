В Уфе директору фирмы, занимавшейся ремонтом больницы, дали условный срок

Сообщается, что подсудимый подал заявку на участие в аукционе, объявленном ГКБ № 13 в августе 2019 года. Согласно условиям аукциона подрядчик должен был выполнить капремонт одного из корпусов, а также поставить необходимое оборудование. Отмечается, что директор компании сознавал, что не сможет выполнить заявленных условий, но все равно подал заявку на участие, предложив стоимость услуг более чем на 20% ниже рыночной. Сделано это было в целях дальнейшего хищения денежных средств.