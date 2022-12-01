В Башкирии семьи участников СВО смогут получать ранее недоступные им пособия

Posted 1 декабря 2022, 07:48
Published 1 декабря 2022, 07:48
Modified 1 декабря 2022, 07:50
Updated 1 декабря 2022, 07:50
Семьи участников специальной военной операции могут получать выплаты и пособия, на которые ранее не могли претендовать из-за повышенных доходов. Дело в том, что доходы участника специальной военной операции не будут учитываться при расчете доходов семьи для получения помощи от государства. Касается это следующих десяти мер поддержки:
Важно, что среди указанных мер поддержки первые пять — положены всем участникам специальной военной операции, однако назначаются они на один год. Другие пять мер поддержки положены призванным по частичной мобилизации гражданам, они назначаются на 6 месяцев.
Отметим, что за получением пособий с 1 по 7 пункты необходимо в органы социальной защиты, за оставшимися — в Пенсионный фонд. Кроме того, в республике действует Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по вопросам работы Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федеральной службы по труду и занятости, медико-социальной экспертизы и других учреждений.
Работает контакт-центр в будние дни круглосуточно, а выходные с 7 утра до 5 вечера. Звонок бесплатный: 8-800-600-00-00.