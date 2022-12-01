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Posted 1 декабря 2022, 07:48

Published 1 декабря 2022, 07:48

Modified 1 декабря 2022, 07:50

Updated 1 декабря 2022, 07:50

В Башкирии семьи участников СВО смогут получать ранее недоступные им пособия

В Башкирии семьи участников СВО смогут получать ранее недоступные им пособия

1 декабря 2022, 07:48
Фото: 1MI.
В какие учреждения обращаться и на какой период времени назначаются выплаты и пособия семьям участников специальной военной операции.

Семьи участников специальной военной операции могут получать выплаты и пособия, на которые ранее не могли претендовать из-за повышенных доходов. Дело в том, что доходы участника специальной военной операции не будут учитываться при расчете доходов семьи для получения помощи от государства. Касается это следующих десяти мер поддержки:

  • Пособие за четвертого ребенка, пятого и последующих
  • Ежемесячное пособие на ребенка до 16 (18) лет
  • Компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для многодетных семей
  • Пособие на детей до трех лет семьям, в которых одновременно родились двое и более детей
  • Выплата на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет
  • Государственная социальная помощь на основании социального контракта
  • Выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно
  • Выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет включительно
  • Пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности
  • Выплата из средств материнского капитала в связи с рождением первого ребенка или второго ребенка.

Важно, что среди указанных мер поддержки первые пять — положены всем участникам специальной военной операции, однако назначаются они на один год. Другие пять мер поддержки положены призванным по частичной мобилизации гражданам, они назначаются на 6 месяцев.

Отметим, что за получением пособий с 1 по 7 пункты необходимо в органы социальной защиты, за оставшимися — в Пенсионный фонд. Кроме того, в республике действует Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по вопросам работы Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федеральной службы по труду и занятости, медико-социальной экспертизы и других учреждений.

Работает контакт-центр в будние дни круглосуточно, а выходные с 7 утра до 5 вечера. Звонок бесплатный: 8-800-600-00-00.

#Элина Сайфранова
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