В Башкирии семьи участников СВО смогут получать ранее недоступные им пособия

Отметим, что за получением пособий с 1 по 7 пункты необходимо в органы социальной защиты, за оставшимися — в Пенсионный фонд. Кроме того, в республике действует Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по вопросам работы Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федеральной службы по труду и занятости, медико-социальной экспертизы и других учреждений.