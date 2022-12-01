В Башкирии нашли подрядчика, который за 25 млн рублей полгода будет охранять власти

Стало известно кто будет оказывать услуги по физической охраны сразу несколько правительственных и ведомственных зданий, а именно в зданиях Дома Республики, Курултая Башкирии, Министерства сельского хозяйства, Минземимущества, Минпрома и конгресс-бюро. Под охрану «Центурион-Лонге» до июля 2023 года также попадет территория Советской площади и клубного дома «Трилогия», а также расположенный на проспекте Салавата Юлаева памятник архитектуры «Дом Тушновых», бывшее здание Арбитражного суда Башкирии.
Подрядчик никакого дисконта не предоставил и победил аукцион по его начальной, то есть максимальной цене в 25 380 480,00 рублей, за эти деньги сотрудники «Центурион-Лонге» обеспеченные ежедневной и парадной формой, средствами связи, резиновой палкой, наручниками, фонарем, ручным металлодетектором и свистком, а некоторые даже огнестрельными пистолетами, будут работать на 27 постах, 17 из которых, как раз таки должны быть вооружены. Оплатят эти услуги из бюджета Башкирии.