В Башкирии экс-воспитательницу детсада будут судить за жестокое обращение с ребенком

Стало известно, что экс-воспитательница детского сада предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с ребенком. В частности, ей предъявлены обвинения по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, соединенное с жестоким обращением).
По информации пресс-службы прокуратуры Башкирии, в октябре текущего года воспитательница во время тихого часа несколько раз ударила ребенка, тем самым причинив ему физическую боль.
Так, женщина из детского сада была уволена «в связи с совершением аморального проступка». Уголовное дело было направлено в мировой суд.
Напомним, что в ноябре в сети появились кадры, на которых женщина одетая в форменную одежду, наносит удары ребенку, по предварительным данным, воспитаннице на тот момент было 4 года.