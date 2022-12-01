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В Башкирии экс-воспитательницу детсада будут судить за жестокое обращение с ребенком

Сегодня, 09:35
Фото: 1MI
Инцидент произошел в одном из учреждений Стерлитамака.

Стало известно, что экс-воспитательница детского сада предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с ребенком. В частности, ей предъявлены обвинения по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, соединенное с жестоким обращением).

По информации пресс-службы прокуратуры Башкирии, в октябре текущего года воспитательница во время тихого часа несколько раз ударила ребенка, тем самым причинив ему физическую боль.

Так, женщина из детского сада была уволена «в связи с совершением аморального проступка». Уголовное дело было направлено в мировой суд.

Напомним, что в ноябре в сети появились кадры, на которых женщина одетая в форменную одежду, наносит удары ребенку, по предварительным данным, воспитаннице на тот момент было 4 года. 

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#Элина Сайфранова
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