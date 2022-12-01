В 2024 году «Тур де Франс» впервые за 119 лет финиширует не в Париже

Впервые с 1905 года финиш велосипедной многодневки «Тур де Франс» будет перенесен из Парижа в другой город, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на официальный сайт многодневки.
Организаторы отмечают, что в 2024 году велогонщики завершат «Тур де Франс» 21 июля в Ницце. Это связано с подготовкой к Олимпийским играм в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.
Подготовка к церемонии открытия Олимпиады и соревнованиям требует изменения организационных и логистических схем, на которые ложится дополнительная нагрузка.