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В 2024 году «Тур де Франс» впервые за 119 лет финиширует не в Париже

Сегодня, 16:14
Фото: pxhere.com
Финиш веломногодневки перенесен в Ниццу из-за подготовки к Олимпиаде.

Впервые с 1905 года финиш велосипедной многодневки «Тур де Франс» будет перенесен из Парижа в другой город, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на официальный сайт многодневки. 

Организаторы отмечают, что в 2024 году велогонщики завершат «Тур де Франс» 21 июля в Ницце. Это связано с подготовкой к Олимпийским играм в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа. 

Подготовка к церемонии открытия Олимпиады и соревнованиям требует изменения организационных и логистических схем, на которые ложится дополнительная нагрузка.

#Спорт
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