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Уфа снежная: как столица Башкирии встретила первый день зимы

Сегодня, 15:52
Фото: Анастасия Денисенко / mkset.ru
Первый день зимы в Уфе — это дворники с лопатами, снежные шапки снега на елках и предновогоднее настроение на улицах. Показываем, как прошло первое декабря в нашем фоторепортаже.

Формально зима наступила еще в середине ноября — когда на улицах появился постоянный снежный покров. Однако ближе к началу декабря осадки превратили дороги в снежную кашу. Поэтому сейчас дворники орудуют лопатами даже в два часа дня.

уборка снега возле KFCуборка снега возле KFC
Предприниматели следят за чистотой на входной группеПредприниматели следят за чистотой на входной группе
Дворник собрал снег в кучуДворник собрал снег в кучу
На очищенное место дворник насыпал песокНа очищенное место дворник насыпал песок
После уборки снега, сотрудники засыпают место пескомПосле уборки снега, сотрудники засыпают место песком
уборка снега возле KFC
Фото: Денисенко Анастасия / 1MI

В городе уже чувствуется новогоднее настроение, благодаря украшенных витрин заведений и декоративных еловых веток вдоль дорог. 

Новогодний декор ресторана "Липовый Цвет"Новогодний декор ресторана "Липовый Цвет"
Новогодний декор ресторана "Липовый Цвет"Новогодний декор ресторана "Липовый Цвет"
Декор на улице Чернышевского Декор на улице Чернышевского
Вид на город из кофейниВид на город из кофейни
праздничные гирляды в Арт-Квадратепраздничные гирляды в Арт-Квадрате
Декор на улице Чернышевского Декор на улице Чернышевского
Новогодний декор ресторана "Липовый Цвет"
Фото: Анастасия Денисенко / 1MI

Отголосок ранней осени, который уже припорошило снегом.

реклама на Коммунистической
Фото: Анастасия Денисенко / 1MI

На Гостином Дворе уже готовят каток, в центре которого красуется елка. Территорию уже успели огородить красным забором. 

Подготовка катка в центре города
Фото: Анастасия Денисенко / 1MI

Припаркованные машины в центре города уже успело припорошить дневным снегопадом. 

Машины после снегопада
Фото: Анастасия Денисенко / 1MI
Знак "осторожно, возможен сход снега" оказался в сугробе
Фото: Анастасия Денисенко / 1MI

Дороги остаются на удивление чистыми, оно и понятно — на улицах часто можно встретить снегоуборочную технику.

Снегоуборочная машина на парковке
Фото: Анастасия Денисенко / 1MI

Такая обстановка была в первый зимний день в Уфе. Пока что улицы остаются чистыми, а предприниматели радуют прохожих своими новогодними убранствами. 

#Анастасия Денисенко#Общество#Город
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