Уфа снежная: как столица Башкирии встретила первый день зимы

Формально зима наступила еще в середине ноября — когда на улицах появился постоянный снежный покров. Однако ближе к началу декабря осадки превратили дороги в снежную кашу. Поэтому сейчас дворники орудуют лопатами даже в два часа дня.
В городе уже чувствуется новогоднее настроение, благодаря украшенных витрин заведений и декоративных еловых веток вдоль дорог.
Отголосок ранней осени, который уже припорошило снегом.
На Гостином Дворе уже готовят каток, в центре которого красуется елка. Территорию уже успели огородить красным забором.
Припаркованные машины в центре города уже успело припорошить дневным снегопадом.
Дороги остаются на удивление чистыми, оно и понятно — на улицах часто можно встретить снегоуборочную технику.
Такая обстановка была в первый зимний день в Уфе. Пока что улицы остаются чистыми, а предприниматели радуют прохожих своими новогодними убранствами.