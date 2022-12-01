Тимур Хакимов: в Башкирии закрепят понятие «семейное предприятие» законодательно

Ещё одна проблема, которую поможет решить новый закон, — это классификация налоговыми органами взаимодействия компаний как аффилированных и созданных путем дробления для оптимизации налогообложения. Семейный бизнес подразумевает тесное взаимодействие и полное доверие между партнерами, которые являются родственниками. Когда компания расширяется, осваивает новые направления деятельности и прирастает подразделениями и фирмами, естественно для семейного бизнеса, что управлять ими будут родственники. Зачастую такие компании могут быть обвинены в аффилированности, хотя это — развитие и диверсификация бизнеса.