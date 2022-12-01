Стало известно сколько денег должны банкам жители Башкирии

Не так давно, 17 ноября, в Курултае Башкирии депутат от ЛДПР Вячеслав Рябов, сообщил, что более трети российских семей не могут купить себе вторую пару сезонной обуви, а каждый седьмой россиянин планирует брать кредит на покупку зимней куртки.