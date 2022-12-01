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Стало известно сколько денег должны банкам жители Башкирии

Сегодня, 14:32
Фото: 1MI

Жители Башкирии задолжали банкам более 714 миллиардов рублей, 364 из них за ипотеку

Данные на 1 октября привели аналитики Росстата.

Стало известно, сколько всего денег по данным на 1 октября текущего года должны жители Башкирии разного рода кредитным организациям. Речь идет только о физических лицах и кредитах, которые им выдаются.

Так в общей сложности жители Башкирии набрали заемными 714,7 миллиарда рублей. Из них именно ипотечная задолженность составила почти половину, а именно 364 миллиарда рублей.

Не так давно, 17 ноября, в Курултае Башкирии депутат от ЛДПР Вячеслав Рябов, сообщил, что более трети российских семей не могут купить себе вторую пару сезонной обуви, а каждый седьмой россиянин планирует брать кредит на покупку зимней куртки.  

Депутат в Башкирии: у каждого седьмого жителя пуховик в кредит и одна пара обуви
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#Ирина Деревянчук#Экономика
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