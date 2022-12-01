Срок сдачи старейшего в Уфе парка Нефтехимиков за 400 млн продлили из-за санкций

Уфимцы останутся без подарка. Точнее получат его значительно позже названного ранее властями срока. Речь идет об одном из подарков к 450-летию Уфы, парке Нефтехимиков в уфимской Черниковке. Парк реконструированный за 400 миллионов должны были сдать до 30 ноября, однако сделать этого не получилось
— В связи со сложившейся экономической ситуацией значительно усложнилась логистика — соответственно, увеличились сроки поставки материалов и оборудования», — объяснили ситуацию в администрации района.
Установлены новые сроки сдачи объекта, работы по обновленным данным должны завершиться до 30 мая 2023 года.
Ранее уфимцы получили подарок к юбилею Уфы за 200 миллионов, парк «Демский». Его, стоит отметить, тоже сдали позже положенного срока, работы должны были завершиться к 30 сентября, но по факту завершились они лишь к началу ноября.