Срок сдачи старейшего в Уфе парка Нефтехимиков за 400 млн продлили из-за санкций

Уфимцы останутся без подарка. Точнее получат его значительно позже названного ранее властями срока. Речь идет об одном из подарков к 450-летию Уфы, парке Нефтехимиков в уфимской Черниковке. Парк реконструированный за 400 миллионов должны были сдать до 30 ноября, однако сделать этого не получилось