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Срок сдачи старейшего в Уфе парка Нефтехимиков за 400 млн продлили из-за санкций

Сегодня, 14:06
Фото: 1MI

В Уфе старейший парк Нефтехимиков за 400 млн руб не успели сдать в срок из-за санкций

В администрации Орджоникидзевского района продление сроков объяснили проблемами с логистикой.

Уфимцы останутся без подарка. Точнее получат его значительно позже названного ранее властями срока. Речь идет об одном из подарков к 450-летию Уфы, парке Нефтехимиков в уфимской Черниковке. Парк реконструированный за 400 миллионов должны были сдать до 30 ноября, однако сделать этого не получилось 

— В связи со сложившейся экономической ситуацией значительно усложнилась логистика — соответственно, увеличились сроки поставки материалов и оборудования», — объяснили ситуацию в администрации района.

Установлены новые сроки сдачи объекта, работы по обновленным данным должны завершиться до 30 мая 2023 года. 

Ранее уфимцы получили подарок к юбилею Уфы за 200 миллионов, парк «Демский». Его, стоит отметить, тоже сдали позже положенного срока, работы должны были завершиться к 30 сентября, но по факту завершились они лишь к началу ноября.

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#Ирина Деревянчук#Город
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