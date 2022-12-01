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СМИ: в Башкирии парень покончил с собой из-за отказа взять его добровольцем на СВО

Сегодня, 06:49
Трагедия произошла в середине ноября в Кигинском районе Башкирии, сообщает издание Пруфы.рф со ссылкой на собственный источник.

Житель Кигинского района Башкирии в ноябре свел счеты с жизнью якобы после того, как его не взяли добровольцем для участия в специальной военной операции. Об этом со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах пишет издание «Пруфы».

Так, издание сообщает, что молодой парень окончил профессиональный колледж, после чего проходил службу во внутренних войсках и весной вернулся домой. Собеседник издания заявляет, что по возвращении из армии парень пошел добровольцем на специальную военную операцию.

Однако дела у жителя Кигинского района не задались, в частности, после драки в Уфе молодой человек якобы повредил руку. И летом, когда он намеревался записаться добровольцем, врачи, узнав о травме руки, якобы отправили его домой по медицинским показаниям.

— На него это сильно повлияло, он очень переживал, — приводят слова своего собеседника «Пруфы».

Сама трагедия, как уже было отмечено, произошла в середине ноября. Тогда парень некоторое время не был дома, о чем забеспокоились его родные. В это же время к нему домой не могла дозвониться его девушка. По словам девушки, ей показалось, что ее парень, ответив на звонок, якобы был нетрезв и говорил о намерениях свести счеты с жизнью, после чего направился в сторону въезда в село. Там же и нашли тело 20-летнего парня. По данным издания, у него остались мать и трое братьев.

Предположение о том, что причиной для сведения счетов с жизнью мог послужить отказ стать добровольцем опровергла корреспонденту Mkset глава Кигинского района Зухра Гордиенко.

— Нет, причина не в этом — это точно. Он по состоянию здоровья был комиссован из Елани, — сообщила глава муниципалитета.

Она отмечает, что, со слов родных, причиной гибели парня могли стать проблемы в личной жизни.

—  Хороший парень был, лично знакома, — добавила чиновница.

#Элина Сайфранова
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