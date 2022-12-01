СМИ: в Башкирии парень покончил с собой из-за отказа взять его добровольцем на СВО

Сама трагедия, как уже было отмечено, произошла в середине ноября. Тогда парень некоторое время не был дома, о чем забеспокоились его родные. В это же время к нему домой не могла дозвониться его девушка. По словам девушки, ей показалось, что ее парень, ответив на звонок, якобы был нетрезв и говорил о намерениях свести счеты с жизнью, после чего направился в сторону въезда в село. Там же и нашли тело 20-летнего парня. По данным издания, у него остались мать и трое братьев.