«Слишком много внимания»: ветеран Афганистана о батальонах добровольцев из Башкирии

Председатель регионального отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Дмитрий Глушко высказался о повышенном внимании к башкирским батальонам, участвующим в спецоперации. Свое заявление он озвучил в ходе заседания рабочей группы по оказанию социальной поддержки участникам СВО и их семьям.
Так, по словам Дмитрия Глушко, чрезмерное внимание уделяется батальонам. В то же время Глушко подчеркнул, что внимания достойны не только добровольцы в составе батальонов, но и все мобилизованные.
Напомним, в зону СВО из Башкирии были направлены уже три батальона — имени Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и Салавата Юлаева. Также ранее военный комиссар республики Михаил Блажевич заявил о формировании нового батальона «Барс».