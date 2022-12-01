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«Слишком много внимания»: ветеран Афганистана о батальонах добровольцев из Башкирии

Сегодня, 10:57
Фото: Сергей Рудковский / 1MI
По его мнению, добровольческим батальонам из Башкирии уделяется слишком много внимания

Председатель регионального отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Дмитрий Глушко высказался о повышенном внимании к башкирским батальонам, участвующим в спецоперации. Свое заявление он озвучил в ходе заседания рабочей группы по оказанию социальной поддержки участникам СВО и их семьям.

Так, по словам Дмитрия Глушко, чрезмерное внимание уделяется батальонам. В то же время Глушко подчеркнул, что внимания достойны не только добровольцы в составе батальонов, но и все мобилизованные.

Напомним, в зону СВО из Башкирии были направлены уже три батальона — имени Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и Салавата Юлаева. Также ранее военный комиссар республики Михаил Блажевич заявил о формировании нового батальона «Барс».  

#Азамат Нухов#Общество#Мобилизация
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