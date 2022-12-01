Пятерым уфимцам вынесли приговор за мошенничество с паспортами на 1,6 млн рублей

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в зависимости от роли и степени участия фигуранты уголовного дела были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, организации изготовления и использования поддельных паспортов. Так, четырех членов группы суд отправил отбывать наказание на срок от 4,5 до 5 лет, также каждый обязан будет выплатить штраф от 100 до 150 тысяч рублей. Что касается пятого фигуранта, то ему суд назначил 15,5 лет колонии особого режима.