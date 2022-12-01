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Posted 1 декабря 2022, 06:23

Published 1 декабря 2022, 06:23

Modified 1 декабря 2022, 06:23

Updated 1 декабря 2022, 06:23

Председатель ФОМС: Появление цифрового полиса ОМС спасет россиян от бумажной волокиты

Председатель ФОМС: Появление цифрового полиса ОМС спасет россиян от бумажной волокиты

1 декабря 2022, 06:23
Фото: 1MI.
С 1 декабря в России вводятся в оборот цифровые полисы обязательного медицинского страхования (ОМС). Теперь россиянам при посещении медучреждения необходимо будет только предъявить паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении для детей до 14 лет.

Цифровыми медполисами смогут пользоваться все граждане, застрахованные в системе ОМС, которые актуализировали личные сведения об удостоверяющих личность документах. Об этом пишет rg.ru.

Председатель ФОМС Илья Баланин отметил, что для застрахованных в системе ОМС россиян ничего не поменяется. Полисы, которые находятся у них на руках, по-прежнему будут действительны. Но благодаря составлению регистра застрахованных лиц сам полис предъявлять в поликлинике не придется — достаточно будет назвать его номер.

По словам Баланина, ранее для получения медицинской помощи по ОМС, за исключением экстренных случаев, существовало требование предъявлять полис на бумажном носителе или в формате пластиковой карты. А появление цифрового полиса помогает свести бумажную волокиту к минимуму, делая получение медпомощи комфортнее и проще. Стоит отметить, что ранее полученные полисы ОМС на бумажных носителях также остаются действительными и не требуют замены.

Граждане России, появившиеся на свет после 1 декабря 2022 года, будут автоматически внесены в перечень застрахованных лиц после получения ими свидетельства о рождении.

Лица, оформившие российское гражданство, с этого момента будут включены в данный список на основании личных данных, переданных органами внутренних дел.

Помимо этого, в скором времени начнут действовать и обновленные правила персонифицированного учета в базе ОМС. С настоящего момента сведения о застрахованных гражданах заносятся в единый регистр застрахованных лиц, что помогает избежать дублирования данных, ускоряет процедуру получения документов и гарантирует оперативность обмена данными между каждой из сторон системы ОМС.

Информационные процессы занесены в ГИС ОМС, что гарантирует их конфиденциальность и безопасность — как на уровне каждого конкретного участника, так и всей цифровой инфраструктуры в общем.

Если же гражданин потеряет свой полис ОМС на материальном носителе, ему необходимо будет подать заявление в свою страховую медицинскую компанию, чтобы получить выписку из общего реестра со штрихкодом.

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