Председатель ФОМС: Появление цифрового полиса ОМС спасет россиян от бумажной волокиты

Председатель ФОМС Илья Баланин отметил, что для застрахованных в системе ОМС россиян ничего не поменяется. Полисы, которые находятся у них на руках, по-прежнему будут действительны. Но благодаря составлению регистра застрахованных лиц сам полис предъявлять в поликлинике не придется — достаточно будет назвать его номер.