Поддержка участников СВО, первый «цербер» в Башкирии и «Большой Брат» в Уфе

На том же заседании рассказали и о том, что новогодних елок для детей участников СВО, а также их младших родственников не будет в Башкирии. Эти ребята пойдут на обычные елки для всех, в первую очередь для безопасности самих ребятишек. Помимо детей военнослужащих на елки попадут их младшие братья и сестры, коих в Башкирии немного меньше 300 человек.