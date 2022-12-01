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Поддержка участников СВО, первый «цербер» в Башкирии и «Большой Брат» в Уфе

Сегодня, 16:36
Фото: 1MI
Собрали самые важные новости Уфы и Башкирии за 1 декабря от Mkset.

Первый день зимы принес немало новостей. Начнем с пожалуй самой актуальной темы нынешних реалий. Сегодня в Курултае Башкирии заседала рабочая группа по мерам поддержки участников СВО и их семей. Там прозвучало немало важных новостей, к примеру о том, что на самом деле нужно участникам СВО и почему им не нужны фрукты и сласти.

На том же заседании рассказали и о том, что новогодних елок для детей участников СВО, а также их младших родственников не будет в Башкирии. Эти ребята пойдут на обычные елки для всех, в первую очередь для безопасности самих ребятишек. Помимо детей военнослужащих на елки попадут их младшие братья и сестры, коих в Башкирии немного меньше 300 человек.

Пока новости о коронавирусной инфекции как-то стихли в Башкирию проник первый «цербер». Речь идет о новом штамме опостылевшей заразы, единичный случай заболевания которым выявлен в республике.

Сегодня стало известно какой приговор суд вынес по резонансному делу о гибели маленького ребенка при взрыве бочки с легковоспламеняющимся веществом после пожара. Ее после тушения пожара вытащили из гаражей и бросили прикрыв картоном. На месте решили поиграть двое детей, один из них погиб при взрыве, второй тяжело пострадал. За гибель ребенка начальнику пожарного караула дали «условку» и обязали выплатить 2 млн рублей за моральный ущерб.

Хотите как в Москве? Легко! В Уфе в скором времени система искусственного интеллекта начнет «присматриваться» к жителям и к гостям столицы. Где начнется эксперимент не сообщается, так что не безобразничайте, Большой Брат следит за вами.

#Ирина Деревянчук#Общество
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