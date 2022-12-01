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Начальная военная подготовка у школьников Башкирии начнется с Нового года

Сегодня, 13:28
Фото: 1MI

С января школьники в Башкирии будут проходить курсы начальной военной подготовки

Курс НВП в рамках дисциплины ОБЖ для учеников старших классов вернется в школы.

О том что дисциплина «Начальная военная подготовка», известная старшему поколению как НВП, вернется в школьную программу было известно и ранее. Министр образования Башкирии Айбулат Хажин высказывался о том, что вопрос этот уже решен, а регион подал заявку для того, чтобы попасть в программу. Однако по словам Хажина курсы войдут в учебную программу лишь с началом 2023 года.

Однако как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на заместительницу министра Хажина Инессу Косолапову, основы НВП уже преподают детям в рамках привычного ОБЖ, основ безопасности жизнедеятельности. Однако по словам Косолаповой с началом нового 2023 года НВП в школах Башкирии будут преподавать уже внеурочно, сообщила она и о том, что Минпросвещения России сейчас занимается разработкой учебного курса именно по НВП.

Старшеклассникам Башкирии будут преподавать начальную военную подготовку
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#Ирина Деревянчук#Общество
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