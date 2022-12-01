Начальная военная подготовка у школьников Башкирии начнется с Нового года

О том что дисциплина «Начальная военная подготовка», известная старшему поколению как НВП, вернется в школьную программу было известно и ранее. Министр образования Башкирии Айбулат Хажин высказывался о том, что вопрос этот уже решен, а регион подал заявку для того, чтобы попасть в программу. Однако по словам Хажина курсы войдут в учебную программу лишь с началом 2023 года.