Начальная военная подготовка у школьников Башкирии начнется с Нового года

О том что дисциплина «Начальная военная подготовка», известная старшему поколению как НВП, вернется в школьную программу было известно и ранее. Министр образования Башкирии Айбулат Хажин высказывался о том, что вопрос этот уже решен, а регион подал заявку для того, чтобы попасть в программу. Однако по словам Хажина курсы войдут в учебную программу лишь с началом 2023 года.
Однако как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на заместительницу министра Хажина Инессу Косолапову, основы НВП уже преподают детям в рамках привычного ОБЖ, основ безопасности жизнедеятельности. Однако по словам Косолаповой с началом нового 2023 года НВП в школах Башкирии будут преподавать уже внеурочно, сообщила она и о том, что Минпросвещения России сейчас занимается разработкой учебного курса именно по НВП.