На форуме «СО.ЗНАНИЕ» глава РЭО Буцаев рассказал о зарождении культуры ESG в России

Как сообщает 360tv.ru, понятие стало употребляться в России относительно недавно. Но, по словам Буцаева, такой институт, последовательная политика устойчивого развития появились в нашей стране еще в 70-е годы прошлого столетия. Правда, тогда такая политика больше окружала экономику и управление. Но в последние десятилетия актуальным направлением, что очень значимо, стала экология. При этом Буцаев отметил, что «вошла она уже с негативной повесткой».