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На форуме «СО.ЗНАНИЕ» глава РЭО Буцаев рассказал о зарождении культуры ESG в России

Сегодня, 16:22
Фото: reo.ru
Понятия ESG и политика устойчивого развития в нашей стране зародились еще в период СССР. С таким замечанием выступил глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев на ESG-форуме «СО.ЗНАНИЕ» в Нижнем Новгороде.

Как сообщает 360tv.ru, понятие стало употребляться в России относительно недавно. Но, по словам Буцаева, такой институт, последовательная политика устойчивого развития появились в нашей стране еще в 70-е годы прошлого столетия. Правда, тогда такая политика больше окружала экономику и управление. Но в последние десятилетия актуальным направлением, что очень значимо, стала экология. При этом Буцаев отметил, что «вошла она уже с негативной повесткой».

Для создания эффективной системы сбора твердых коммунальных отходов важно сформировать экономически привлекательные условия для осуществления такой деятельности. Российский экологический оператор для достижения этой цели старается действовать в нескольких направлениях. Так, в 2015 году был введен механизм расширенной ответственности производителей (РОП). После ППК «РЭО» начала вести работу по усовершенствованию данного механизма по поручению заместителя председателя российского правительства Виктории Абрамченко. Итогом такой деятельности должно стать увеличение доли утилизации отходов за счет обеспечения мер поддержки утилизаторов в виде экологического сбора.

По мнению Буцаева, сейчас ESG служит для привлечения внимания к той работе, которая была проделана. И его использование в современных реалиях выступает практичной и в то же время вполне выполнимой задачей.

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