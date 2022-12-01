Когда будут магнитные бури в декабре 2022 года в Уфе

Сильных магнитных бурь в текущем месяце в Уфе не предвидится. Об этом гласят данные астрофизиков из прогноза лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Магнитосфера на протяжении почти всего месяца останется спокойной, при этом все же отмечается, что в период с 22 по 24 декабря магнитосфера будет пребывать в возбуждённом состоянии. Вероятность магнитной бури в ближайшие три дня колеблется в пределах от 10 до 25%.
Напомним, ранее сильные магнитные бури регистрировали в Уфе в марте 2022 года. По данным портала Гисметео, 31марта показатели мощности достигли семи баллов из девяти возможных.