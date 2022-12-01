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Когда будут магнитные бури в декабре 2022 года в Уфе

Сегодня, 10:51
По данным ученых-астрофизиков, ближе к концу месяца все же прогнозируются повышенные геомагнитые колебания

Сильных магнитных бурь в текущем месяце в Уфе не предвидится. Об этом гласят данные астрофизиков из прогноза лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитосфера на протяжении почти всего месяца останется спокойной, при этом все же отмечается, что в период с 22 по 24 декабря магнитосфера будет пребывать в возбуждённом состоянии. Вероятность магнитной бури в ближайшие три дня колеблется в пределах от 10 до 25%.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Напомним, ранее сильные магнитные бури регистрировали в Уфе в марте 2022 года. По данным портала Гисметео, 31марта показатели мощности достигли семи баллов из девяти возможных. 

 

#Азамат Нухов
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