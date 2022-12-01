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Какая погода ждет жителей Башкирии в первые дни зимы

Сегодня, 03:28
Фото: 1MI
Ночью ожидается похолодание до -24 градусов, а днем до -18 градусов.

В первый день зимы жителей Башкирии местами ожидает небольшой снег, гололед и гололедица на дорогах. Так, соблюдать дистанцию на дороге в связи с погодными условиями водителей просят и МЧС Башкирии. 

Днем температура воздуха составит -7…-12 градусов, местами столбик термометра и вовсе опустится до -17 градусов. 

В пятницу, 2 декабря, существенных осадков, по информации синоптиков Башгидрометцентра, не ожидается. Кроме того, ветер будет слабый северный, северо-восточный. В ночное время температура воздуха составит -16…-21 градус, а при прояснениях и вовсе -23…-28 градусов. В дневное время столбик термометра покажет -13…-18 градусов. 

#Элина Сайфранова
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