Хабиров и Сердюков подписали соглашение о подготовке эксклюзивных кадров в Башкирии

Радий Хабиров рассказал в соцсетях о подписании соглашения с индустриальным директором авиакомплекса «Ростех» Анатолием Сердюковым. Республика и «Ростех» будут готовить востребованных специалистов для того, чтобы впоследствии они работали на 13 предприятиях «Ростеха», действующих в Башкирии.