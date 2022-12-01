Хабиров и Сердюков подписали соглашение о подготовке эксклюзивных кадров в Башкирии

Радий Хабиров рассказал в соцсетях о подписании соглашения с индустриальным директором авиакомплекса «Ростех» Анатолием Сердюковым. Республика и «Ростех» будут готовить востребованных специалистов для того, чтобы впоследствии они работали на 13 предприятиях «Ростеха», действующих в Башкирии.
Глава заявил о том, что с «Ростехом» ежегодно будут заключать договора на целевое обучение, практику на предприятиях корпорации смогут проходить студенты ссузов и вузов республики, а их преподаватели получат возможность на предприятиях стажироваться.
Отдельно отметил Радий Хабиров тот момент, что учебные планы при обучении квалифицированных и востребованных кадров будут «подстраиваться» под существующие реалии, а именно под потребности производства.