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Хабиров и Сердюков подписали соглашение о подготовке эксклюзивных кадров в Башкирии

Сегодня, 15:37
Фото: vk.com/Радий Хабиров

Хабиров заявил о том, что Башкирия будет готовить рабочие кадры для «Ростеха»

О том, что республика будет готовить востребованных специалистов рассказал глава Башкирии в соцсетях.

Радий Хабиров рассказал в соцсетях о подписании соглашения с индустриальным директором авиакомплекса «Ростех» Анатолием Сердюковым. Республика и «Ростех» будут готовить востребованных специалистов для того, чтобы впоследствии они работали на 13 предприятиях «Ростеха», действующих в Башкирии.

Глава заявил о том, что с «Ростехом» ежегодно будут заключать договора на целевое обучение, практику на предприятиях корпорации смогут проходить студенты ссузов и вузов республики, а их преподаватели получат возможность на предприятиях стажироваться.

Отдельно отметил Радий Хабиров тот момент, что учебные планы при обучении квалифицированных и востребованных кадров будут «подстраиваться» под существующие реалии, а именно под потребности производства.

 

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#Ирина Деревянчук#Экономика
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