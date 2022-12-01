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Главврач госпиталя ветеранов в Уфе заявил о проблеме в лечении участников СВО

Сегодня, 12:42
Фото: 1MI
Участников СВО уже лечат в госпитале ветеранов войн в Уфе, но есть нюанс.

Участникам СВО медпомощь оказывается в приоритетном порядке — об этом на сегодняшнем заседании в Курултае Башкирии, который проводит рабочая группа по поддержке участников СВО и членов их семей, заявил главный врач республиканского клинического госпиталя ветеранов войн Халил Мустафин.

Однако с медпомощью участником СВО есть один нюанс, по словам Халила Мустафина, военный комиссариат не предоставляет нужную медикам информацию о комиссованных из-за ранений военнослужащих для своевременной помощи. К тому же, по словам Мустафина, у некоторых раненых отсутствует соответствующая справка о полученном ранении и нет заключения военной врачебной комиссии. Члены рабочей группы пришли к единому мнению, что продумают этот вопрос.

Отчитался Мустафин и о уже оказанной медицинской помощи, так 349 членов семей военнослужащих получили стационарную помощи, амбулаторную медпомощь получили 999 мобилизованных, 6 граждан получили высокотехнологичную медпомощь. Более 20 военнослужащих было направлено на реабилитацию, 33 человека получили санаторно-курортное лечение. 90 военнослужащих вернувшихся из зоны СВО прошли лечение в госпитале стационарно, а еще 24 человека получили амбулаторную помощь.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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