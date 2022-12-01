Главврач госпиталя ветеранов в Уфе заявил о проблеме в лечении участников СВО

Однако с медпомощью участником СВО есть один нюанс, по словам Халила Мустафина, военный комиссариат не предоставляет нужную медикам информацию о комиссованных из-за ранений военнослужащих для своевременной помощи. К тому же, по словам Мустафина, у некоторых раненых отсутствует соответствующая справка о полученном ранении и нет заключения военной врачебной комиссии. Члены рабочей группы пришли к единому мнению, что продумают этот вопрос.