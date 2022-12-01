Единороссы поблагодарили волонтеров в день рождения партии

Руководителями отделений ЕР в регионах России, включая новые российские субъекты, были проведены встречи с ними.
В одной из таких встреч приняли участие председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь генсовета Андрей Турчак. Волонтеров чествовали в центральном исполкоме «Единой России». Об этом пишет rostovgazeta.ru.
На открытии мероприятия в своей вступительной речи Медведев положительно оценил усиление деятельности волонтеров ЕР в период пандемии, отметив, что еще интенсивнее волонтеры стали работать с начала спецоперации.
Также председатель партии выразил надежду на то, что участники гуманитарной миссии продолжат совершать добрые дела в рамках высокой миссии служения Отечеству, подчеркнув, что они помогают нуждающимся не по причине необходимости исполнения должностных обязанностей, а по зову души. Он искренне поблагодарил волонтеров, отметив в них такие качества, как чуткость и щедрость души.
Секретарь генсовета Андрей Турчак в свою очередь заявил, что с момента объявления СВО партия помогает не только простым мирным жителям, но и народной милиции ЛДНР, а также военнослужащим России. И ее поддерживают волонтеры, участники общественных организаций, предприниматели и сотрудники бюджетной сферы.
«Коллективам, которые вы представляете, представителям общественных организаций, волонтерского движения — еще раз низкий за это поклон», — подытожил Турчак.
На встрече волонтеры делились историями из реальной жизни, рассказывали о конкретной помощи, оказанной людям в рамках их деятельности. Также они объяснили, что занимаются не только сбором гуманитарных грузов и помощью в поиске и покупке снаряжения для военных, но и сами постоянно совершают поездки в Донбасс и в новые регионы России.
Завершая мероприятие, председатель партии отметил, что примеры активистов «заряжают на победу».
«Победа создаётся не только оружием и экономикой. Победа создается силой духа. Вот она у вас есть», — сказал Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ER.RU.
«Единая Россия» всесторонне поддерживает жителей Донбасса с момента начала СВО. Также партия оказывает поддержку тем, кто остался на территории ЛДНР и новых регионов Российской Федерации.
«Наша республика живет под простым и понятным каждому человеку девизом «Своих не бросаем». И с первых дней проведения специальной военной операции под этим девизом многонациональный народ Башкортостана сплотился еще больше. В нашей республике в поддержку семей мобилизованных и добровольцев работает волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова.
И за эти месяцы волонтерами Шаймуратова стали тысячи неравнодушных жителей, представители предприятий и организаций, депутатского корпуса, предпринимательского сообщества, волонтерских и общественных организаций и все, кто проявлял и проявляет активную гражданскую позицию и свои лучшие человеческие качества. Выражаю слова бесконечной благодарности каждому, кто оказал и продолжает оказывать поддержку участникам специальной военной операции, их семьям и родным. Мы верим в наших ребят и ждем их домой!» — отметил заместитель секретаря регионального отделения партии,
руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Руслан Насретдинов.