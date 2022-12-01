Единороссы поблагодарили волонтеров в день рождения партии

На встрече волонтеры делились историями из реальной жизни, рассказывали о конкретной помощи, оказанной людям в рамках их деятельности. Также они объяснили, что занимаются не только сбором гуманитарных грузов и помощью в поиске и покупке снаряжения для военных, но и сами постоянно совершают поездки в Донбасс и в новые регионы России.