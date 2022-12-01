Должны до 30 декабря: Путин подписал новый указ, касающийся всех военнообязанных

В свою очередь, ФНС и Минобороны предстоит проведут идентификацию граждан, состоящих на воинском учете, и тех, кто подлежит воинскому учету, но пока на нем не состоит. В этих целях будет задействован единый федеральный информационный регистр со сведениями о населении РФ.