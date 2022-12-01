Должны до 30 декабря: Путин подписал новый указ, касающийся всех военнообязанных

Государственный информационный ресурс с данными граждан, необходимыми для актуализации документов воинского учета должен появиться в России до 1 апреля 2024 года. Формирование ресурса поручено Минцифры и ФНС при участии Минобороны. Соответствующий указ за подписью президента Владимира Путина был опубликован на Портале правовой информации.
Сообщается, что ресурс будет содержать в себе все данные военнообязанных. Речь идет об информации о месте жительства, судимостях, состоянии здоровья, семейном положении, спортивных достижениях, движимом и недвижимом имуществе и прочем. Отмечается, что Минцифры также затребует номера телефонов и адреса электронной почты, содержащиеся в Единой системе идентификации и аутентификации.
В роли координатора ресурса выступит Минобороны, которое вместе с Минцифры и властями регионов должно до 30 декабря 2022 года перевести данные о подлежащих воинскому учету в электронно-цифровую форму.
В свою очередь, ФНС и Минобороны предстоит проведут идентификацию граждан, состоящих на воинском учете, и тех, кто подлежит воинскому учету, но пока на нем не состоит. В этих целях будет задействован единый федеральный информационный регистр со сведениями о населении РФ.