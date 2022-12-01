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Должны до 30 декабря: Путин подписал новый указ, касающийся всех военнообязанных

Сегодня, 10:49
Фото: 1MI

Путин подписал указ о создании единой электронной базы данных воинского учета

Единый государственный ресурс с данными о военнообязанных в соответствии с указом президента запустят в России до 1 апреля 2024 года

Государственный информационный ресурс с данными граждан, необходимыми для актуализации документов воинского учета должен появиться в России до 1 апреля 2024 года. Формирование ресурса поручено Минцифры и ФНС при участии Минобороны. Соответствующий указ за подписью президента Владимира Путина был опубликован на Портале правовой информации.

Сообщается, что ресурс будет содержать в себе все данные военнообязанных. Речь идет об информации о месте жительства, судимостях, состоянии здоровья, семейном положении,  спортивных достижениях, движимом и недвижимом имуществе и прочем. Отмечается, что Минцифры также затребует номера телефонов и адреса электронной почты, содержащиеся в Единой системе идентификации и аутентификации. 

В роли координатора ресурса выступит Минобороны, которое вместе с Минцифры и властями регионов должно до 30 декабря 2022 года перевести данные о подлежащих воинскому учету в  электронно-цифровую форму.

В свою очередь, ФНС и Минобороны предстоит проведут идентификацию граждан, состоящих на воинском учете, и тех, кто подлежит воинскому учету, но пока на нем не состоит. В этих целях будет задействован единый федеральный информационный регистр со  сведениями о населении РФ.

#Азамат Нухов#Общество
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