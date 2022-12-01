Чернышенко: За два года ЦУРы помогли принять более тысячи управленческих решений

Об этом рассказал зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Чиновник отметил, что за двухлетний период работы ЦУРы выстроили эффективную модель взаимодействия граждан и органов власти на всех уровнях. При этом скорость отработки обращений граждан уменьшилась в два с половиной раза.
На сегодняшний день ЦУРы есть в 84 субъектах страны. Координирует работу центров АНО «Диалог Регион». Напомним, что президент России Владимир Путин поручил создать такие центры к 1 декабря 2020 года.
ЦУРы принимают обращения от жителей субъектов и оперативно отрабатывают их. Речь идет о вопросах, связанных с жизнью регионов. Кроме субъектов, ЦУРы работают в 530 муниципальных образованиях государства, сообщает rostovgazeta.ru.
Порядка 100 тысяч государственных пабликов и 6,5 тысячи пабликов госорганов федерального и регионального уровней подключены к системе мониторинга ЦУР. Сейчас к обратной связи активно подключают коммерческие компании, деятельность которых связана с оказанием услуг населению. На данный момент к системе присоединено уже 327 управляющих компаний и ресурсоснабжающих предприятий.
Работа с обратной связью является важной, поэтому ее возвели в ранг ключевых показателей эффективности госорганов. Следует отметить, что в некоторых субъектах заработная плата госслужащих зависит от показателей качества и оперативности отработки обращений граждан.
Изначально ЦУРы создавались в целях оказания содействия цифровой трансформации российских регионов. Из-за эпидемии ковида этот процесс значительно ускорился, то есть представители государственных структур стали активнее общаться с населением через интернет. Об этом рассказал гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак. Он рассказал и о новых форматах цифрового взаимодействия чиновников и граждан. В частности, появились прямые эфиры представителей госвласти в социальных сетях. Также был принят федеральный закон о госпабликах.