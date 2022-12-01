Чернышенко: За два года ЦУРы помогли принять более тысячи управленческих решений

Изначально ЦУРы создавались в целях оказания содействия цифровой трансформации российских регионов. Из-за эпидемии ковида этот процесс значительно ускорился, то есть представители государственных структур стали активнее общаться с населением через интернет. Об этом рассказал гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак. Он рассказал и о новых форматах цифрового взаимодействия чиновников и граждан. В частности, появились прямые эфиры представителей госвласти в социальных сетях. Также был принят федеральный закон о госпабликах.