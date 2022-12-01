Больше бумаг, меньше забав: в Башкирии будет меньше детских горок из-за нового закона

Для выдачи сертификата приезжает специальная группа (ее вызывает владелец аттракциона) и оценивает зимнюю горку на предмет соответствия требованиям. Для начала оценивается материальная база, конструктив, из чего горка состоит, как отмечают в Гостехнадзоре, на каждый материал горки должен быть сертификат качества. Далее проводятся общие испытания, после чего выдается выдается предварительный акт о том, что аттракцион прошел техническое освидетельствование и является безопасным для пользования.