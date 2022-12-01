Больше бумаг, меньше забав: в Башкирии будет меньше детских горок из-за нового закона

Глава Башкирии в ходе оперативного совещания в конце ноября разрешил выделять деньги на новые горки. В частности, он пояснил, что каждое такое сооружение должно иметь сертификат соответствия, без которого открыть новогодний городок не получится.
— Такие горки, которые у вас где-то есть, они не подойдут под сертификацию. Вы не сможете детские [городки] открыть. Для этого нужно добавить денег, это небольшие деньги, поэтому туда, пожалуйста, направляйте, — обратился к главам муниципалитетов Радий Хабиров.
Как сообщили корреспонденту Mket в Госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Башкирии, сертификат соответствия либо декларация выдаются только сертифицированными лабораториями, которые аккредитованы Росаккредитацией. В России таких лабораторий всего 10, и ни одна из них не находится в Башкирии.
Для выдачи сертификата приезжает специальная группа (ее вызывает владелец аттракциона) и оценивает зимнюю горку на предмет соответствия требованиям. Для начала оценивается материальная база, конструктив, из чего горка состоит, как отмечают в Гостехнадзоре, на каждый материал горки должен быть сертификат качества. Далее проводятся общие испытания, после чего выдается выдается предварительный акт о том, что аттракцион прошел техническое освидетельствование и является безопасным для пользования.
После этого аттракцион уже может пройти регистрацию в Гостехнадзоре для получения госномера и свидетельства регистрации.
Напомним, что в 2018 году в силу вступил технический регламент ЕАЭС 038/2016 «О безопасности аттракционов», согласно которому горки были приравнены к аттракционам. Так, все аттракционы должны иметь паспорт, сертификат соответствия и подлежат обязательной регистрации в Гостехнадзоре.
Уже в 2019 году об этом же говорится и в постановлении правительства РФ № 1939 — горки выше полуметра приравнены к аттракционам и должны быть зарегистрированы в Гостехнадзоре.
С того момента аттракционы должны соответствовать строгим стандартам — техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» и ГОСТу Р 56987-2016 «Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние».
В частности, согласно ГОСТу Р 56987-2016 к горкам предъявляется внушительный ряд требований: к безопасности, к материалам, веществам и покупным изделиям, к обслуживающему персоналу, к информации для посетителей, к техническому обслуживанию, к ремонту и так далее.
Например, если зимняя горка будет изо льда, то необходимо соблюсти требования к качеству воды (должна соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству питьевой воды), к связующим материалам и снегу и к ледяным блокам (должны иметь размеры, достаточные для их надежной связи между собой).
При строительстве горки необходимо также учитывать ее местоположение, форму и профиль. В частности, не допускается:
Требования предъявляются также к покрытию горки, месту старта, выкату и месту остановки и освещению аттракциона.
Казалось бы, требований к зимнему развлечению уже немало, однако это не все — «эксплуатация горки с выкатом должна осуществляться обслуживающим персоналом эксплуатанта», — говорится в документе. Далее рядом с аттракционом должна быть информационная табличка.
Еще раз отметим, что аттракционами считаются горки, высота которых превышает 50 сантиметров.
В Гостехнадзоре отмечают, что техническим освидетельствованием зимней горки занимаются те самые 10 аккредитованных лабораторий, которые приезжают по вызову владельца аттракциона за установленную плату.
Так, после осмотра специалист выдает предварительный акт о том, что аттракцион прошел техническое освидетельствование и является безопасным для эксплуатации. После чего, как сообщают в ведомстве, через неделю или две владелец получает сам акт.
Далее аттракцион должен пройти регистрацию в Гостехнадзоре для получения госномера и свидетельства о регистрации. По правилам процедура длится 13 дней, однако в ведомстве заверили, что они проводят ее за один день.
В связи с этим встает закономерный вопрос «Уменьшится ли количество зимних горок в республике?», ведь данные требования распространяются и на так называемые «народные горки».
На данный момент в Башкирии есть 16 разрешенных горок. Свои сертификаты они получили еще в прошлом году. По информации Гостехнадзора, на текущий год сертификаты готовятся получить более 100 зимних горок.
Между тем, как сообщили Mkset в мэрии Уфы, городские службы планируют закупить 10 сертифицированных горок. Установить их планируется на территории парков «Дёмский», «Волна», «Кашкадан», на площадях им. В. И. Ленина, перед ДК «Моторостроитель», Дворцом спорта, Уфимской детской филармонией, Дворцом С. Орджоникидзе, Конгресс-холлом «Торатау», на площадке на перекрестке улиц Мубарякова и Софьи Перовской.
Так, в Гостехнадзоре подтвердили, что количество зимних горок уменьшилось в сравнении с прошлыми годами. Сотрудник ведомства отметил, если раньше горки строили изо льда и снега, то в этом году их строительство уже не планируется — от муниципалитетов будут устанавливаться только каркасные корки.
Что касается «несанкционированных» зимних горок на придомовой территории, которые жители обустраивают самостоятельно, то они уже попадают под компетенцию управляющих компаний. Так, если произойдет несчастный случай, то ответственность за случившееся будут нести управляющие компании, сообщили в Гостехнадзоре.