«Беспринципные» расширяют влияние: новый сезон сериала покажут Кинопоиск, START, Wink

В третьем сезоне к роли Славика, который откровенно рассказывает о забавных приключениях очень богатых москвичей, возвращается Павел Деревянко. Людмила (Оксана Акиньшина) выставила его из дома, но он все еще уверен, что «тот, кто на Патриках с жизнью справился, того уже ничем не удивишь». По сюжету нового сезона, Славик скатился вниз по социальной лестнице и теперь ютится в каморке дворника. Его жизнь на Патриках потрепала больше всех, но и других героев не пощадила.