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80 семей участников СВО из Башкирии обратились к властям

Сегодня, 04:24
Фото: 1MI
Им потребовалась помощь в трудоустройстве.

В Башкирии 80 членов семьей участников специальной военной операции на Украине обратились к властям за помощью в трудоустройстве. Известно, что обращения поступили в центр занятости населения.

Как сообщает начальник отдела содействия занятости населения минтруда Башкирии Дмитрий Ветошкин агентству «Башинформ», из 80 человек 19 уже трудоустроены, а запрошлые 1,5 месяца 59 человек прошли профессиональную ориентацию, 34 человека — психологическую поддержку и еще 9 человек были отправлены на профессиональное обучение.

#Элина Сайфранова
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