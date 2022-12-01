80 семей участников СВО из Башкирии обратились к властям

Как сообщает начальник отдела содействия занятости населения минтруда Башкирии Дмитрий Ветошкин агентству «Башинформ», из 80 человек 19 уже трудоустроены, а запрошлые 1,5 месяца 59 человек прошли профессиональную ориентацию, 34 человека — психологическую поддержку и еще 9 человек были отправлены на профессиональное обучение.