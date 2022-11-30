Зоопарк, задержание в аэропорту и назначения в Конституционном совете

Зоолунопарк «Саванна» В Уфе могут выдворить с участка городских лесов, который он занимает на протяжении нескольких последних лет, при этом почти два года компания пользуется землями незаконно. В 2016 году мэрия разрешила зоолунопарку «Саванна» занять покрытый лесом участок вдоль улицы Менделеева. Тогда предприниматели получили право пользоваться территорией площадью 8,7 тыс. кв. м на безвозмездной основе до 28 декабря 2019 года. На тот момент мэрия не располагала информацией о том, что земельные участки находятся в границах городских лесов. После того, как срок истечения разрешения истек, предприниматели его не освободили, а попросили участок на той же улице, но уже в два раза больше — для размещения зоопарка.