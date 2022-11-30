Зоопарк, задержание в аэропорту и назначения в Конституционном совете

Зоолунопарк «Саванна» В Уфе могут выдворить с участка городских лесов, который он занимает на протяжении нескольких последних лет, при этом почти два года компания пользуется землями незаконно. В 2016 году мэрия разрешила зоолунопарку «Саванна» занять покрытый лесом участок вдоль улицы Менделеева. Тогда предприниматели получили право пользоваться территорией площадью 8,7 тыс. кв. м на безвозмездной основе до 28 декабря 2019 года. На тот момент мэрия не располагала информацией о том, что земельные участки находятся в границах городских лесов. После того, как срок истечения разрешения истек, предприниматели его не освободили, а попросили участок на той же улице, но уже в два раза больше — для размещения зоопарка.
Младшего сына уфимки Ирины Яковлевой мобилизовали в сентябре, а через две недели ее старший сын попал в аварию и впал в кому. 20 дней она разыскивала сына в зоне СВО, чтоб он успел попрощаться с умирающим братом. Подробнее об этой истории Mkset рассказывал здесь.
В Башкирии за восемь лет планируют вдвое сократить число бедных семей. Премьер-министр республики Андрей Назаров рассказал, какие меры предпримет региональное правительство для снижения количества граждан, чей уровень доходов ниже прожиточного минимума. В соцсетях чиновник озвучил, что долю граждан с доходами ниже прожиточного минимума планируется снизить вдвое к 2030 году.
На должность председателя Конституционного совета республики могут назначить Хайдара Валеева. Соответствующее предложение озвучил ранее глава республики Радий Хабиров. Сообщается, что рассмотрение кандидатуры Валеева состоится в ходе ближайшего пленарного заседания Курултая.
В Уфе задержали мужчину, которого подозревают в том, что он совершал насильственные действия в отношении 11-летней школьницы, находясь с ней в одном лифте. О злодеянии заявила в полицию мать ребенка и мужчину объявили в розыск. Поиски быстро увенчались успехом, правоохранители задержали уже судимого уроженца республики Бурятии в аэропорту при попытке уехать из Уфы. Напомним, что ранее в соцсетях начала распространяться ориентировка на мужчину, который, со слов, несовершеннолетней, стал домогаться её в лифте.