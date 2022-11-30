Жители Ростова-на-Дону стали чаще заказывают лекарства на дом

Как сообщает rostovgazeta.ru, места в тройке лидеров также заняли город на Неве и Красноярск. Как показывают данные онлайн-сервиса, доставка лекарств становится все более популярной особенно с приближением зимы. Когда наступает пора простудных и вирусных заболеваний, услуга доставки оказывается в пять раз более востребованной, чем в летние месяцы.
Самыми популярными для доставки в холода являются препараты, которые можно купить без рецепта. Это лекарства для поддержки сердечно-сосудистой системы, лечения ОРВИ и ОРЗ, а также витамины и спазмолитики.
Доставкой медикаментов с помощью курьеров данный маркетплейс занялся впервые в Ростовской области в начале ушедшего года. Сейчас доставка помогает не только жителям областного центра, но и ряда других населенных пунктов, таких как Шахты, Новошахтинск, Волгодонск, Батайск, Новочеркасск, Таганрог, Аксай и Азов. У «Здравсити» развита не только собственная служба доставки, но ее лекарства также развозятся курьерами «Яндекс.Такси».
По мнению руководителя проекта «Здравсити» Даурена Абеуова, растущий спрос на услугу доставки на дом связан и с возможностью маркетплейса доставлять заказы практически в любое место.
Этой возможностью пользуется около 70 процентов жителей страны, включая города, в которых проживает от 30 тысяч человек. Курьеры способны доставлять заказы от Архангельска до Астрахани и от Калининграда до Владивостока.
Напомним, что закон не разрешает доставлять на дом медикаменты, продаваемые по рецепту. Для этого можно воспользоваться интернет-аптекой, но заказ в любом случае нужно будет забрать самому в ближайшей аптеке. Но уже в будущем году ситуация может поменяться в связи с тем, что президент РФ подписал закон, разрешающий дистанционно продавать рецептурные препараты. После подведения итогов «пилота», который начнется с 1 марта будущего года в таких регионах, как Москва, Московская и Белгородская области, эта практика может быть масштабирована на все регионы.