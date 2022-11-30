Жители Ростова-на-Дону стали чаще заказывают лекарства на дом

Напомним, что закон не разрешает доставлять на дом медикаменты, продаваемые по рецепту. Для этого можно воспользоваться интернет-аптекой, но заказ в любом случае нужно будет забрать самому в ближайшей аптеке. Но уже в будущем году ситуация может поменяться в связи с тем, что президент РФ подписал закон, разрешающий дистанционно продавать рецептурные препараты. После подведения итогов «пилота», который начнется с 1 марта будущего года в таких регионах, как Москва, Московская и Белгородская области, эта практика может быть масштабирована на все регионы.