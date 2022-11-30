Врач из Уфы развеял главные страхи перед лазерной коррекцией зрения

Перед операцией хирург проводит осмотр и перепроверяет некоторые параметры, говорит есть ли какие-либо особенности, также даёт рекомендации по поведению во время и после операции. Во время операции хирург комментирует каждое своё действие и даёт рекомендации пациенту (посмотреть вверх/вниз/прямо перед собой, открыть/закрыть глаза, посмотреть на зелёный/красный огонёк) — необходимо просто следовать этим рекомендациям. Важно понимать, что в операционной необходимо помогать доктору, тогда операция проходит быстро и безболезненно.