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Врач из Уфы развеял главные страхи перед лазерной коррекцией зрения

Сегодня, 10:00
Фото: Клиника лазерной хирургии глаза доктора Казакбаева
Главный врач клиники Артур Казакбаев за работой
Наши глаза постоянно работают: всегда сложно оторваться от экранов — телефонов, телевизоров, компьютеров. Так мы работаем, так же и отдыхаем. Неудивительно, что зрение портится. И если с очками и линзами все более-менее понятно, то вокруг лазерной коррекции по-прежнему ходит немало слухов.

Редакция Mkset.ru собрала главные страхи, которые мучают всех, кто когда-либо задумывался о коррекции зрения, и адресовала вопросы профессионалу — главному врачу клиники лазерной хирургии глаза Артуру Казакбаеву.

1. Лазерная коррекция зрения — это больно?

Благодаря современным анестетикам, большинство офтальмологических операций проводится под местным обезболиванием, лазерные рефракционные операции — без использования инъекций (уколов), с использованием обезболивающих капель. При этом полностью отключаются болевые рецепторы глаза, но сохраняется чувствительность век. Во время операции устанавливается векорасширитель, который держит глаз открытым и не дает глазу закрыться, и если во время вмешательства пытаться сильно сжимать глаза, появляются болезненные ощущения. Если же этого не делать, то процедура безболезненна. Воздействие лазера абсолютно безболезненно и никак не ощущается.

Перед операцией хирург проводит осмотр и перепроверяет некоторые параметры, говорит есть ли какие-либо особенности, также даёт рекомендации по поведению во время и после операции. Во время операции хирург комментирует каждое своё действие и даёт рекомендации пациенту (посмотреть вверх/вниз/прямо перед собой, открыть/закрыть глаза, посмотреть на зелёный/красный огонёк) — необходимо просто следовать этим рекомендациям. Важно понимать, что в операционной необходимо помогать доктору, тогда операция проходит быстро и безболезненно.

Рефракционные лазерные операции, независимо от вида (LASIK / FEMTOLASIK / CLEAR), состоят из нескольких этапов:

  • Пациент заходит в операционную, укладывается на операционный стол. Перед этим в предоперационной медсестра одевает пациенту халат, шапочку и капает капли.
  • Подготовка к операции. Хирург или операционная медсестра обрабатывает кожу вокруг глаз (операционное поле) антисептическим раствором, капают капли (обезболивающее, антибактериальные капли), устанавливается векорасширитель, который держит глаз открытым на протяжении всей операции. Могут быть неприятные ощущения во время его установки, необходимо постараться не сжимать глаза и не сопротивляться, моргательные движения можно делать, но без усилий.
  • Формирование флэпа при LASIK/FEMTOLASIK или лентикулы при CLEAR. Для фиксации взгляда появляется ориентир в виде зелёного или красного огонька, пациенту необходимо смотреть на него. Во время этого этапа на глаз устанавливается аппарат, который «пристыковывается» к глазу при помощи вакуума. При этом в глазу становится темно, пропадает изображение на короткий промежуток времени. В это время возможно появление болезненных ощущений (в основном, из-за того, что пациент пытается сжимать глаза). Необходимо сохранять спокойствие, смотреть прямо перед собой, не двигаться. Затем аппарат, формирующий флэп или лентикулу, убирается, и зрение возвращается, но всё остается как будто в тумане. Необходимо продолжать смотреть на ориентир в виде зеленого/красного огонька.
  • Формирование линзы при LASIK/FEMTOLASIK эксимерным лазером. Во время этого этапа хирург отгибает флэп и лазером формирует линзу в средних слоях роговицы (это и есть лазерная коррекция). Этот этап абсолютно безболезненный: пациент слышит звук работы лазера, может быть запах испаряемой лазером роговичной ткани (как у стоматолога). Необходимо смотреть на зеленый/красный огонек и не водить глазами.
    При методике CLEAR специальным микроинструментом производится отделение и извлечение лентикулы. При этом пациент может иногда терять из вида ориентир в виде зеленого/красного огонька. Необходимо смотреть прямо перед собой, не водить и не закатывать глаза, не сжимать веки.
  • Промывание подлоскутного пространства. Во время этого этапа хирург промывает специальным раствором поверхность роговицы подвергшуюся лазерному воздействию. И затем укладывает флэп и разглаживает поверхность роговицы. Болезненных ощущений во время этого этапа нет.
  • Окончание операции. Некоторое время после разглаживания роговицы пациенту необходимо просто полежать для лучшей адаптации и адгезии флэпа. В это время хирург еще раз даёт рекомендации, как себя вести после операции. Далее капают капли, пациент встает с операционного стола и проходит в комнату послеоперационного наблюдения.

2. Может ли пациент что-то сделать не так во время операции? 

Для успешного проведения операции и достижения наилучшего результата после операции необходимо неукоснительно следовать рекомендациям доктора как при подготовке к операции, так во время и после операции. Если что-то непонятно или есть вопросы, нужно спрашивать и уточнять. Хирург во время проведения операции постоянно комментирует ход операции и старается держать с пациентом контакт. Это исключает какое-либо недопонимание.

Опытный хирург в сочетании с современным оборудованием исключают риск потери зрения при проведении рефракционных лазерных операций даже, если пациент что-то делает не так. В самом неблагоприятном случае (если пациент активно сопротивляется), возможно просто не удастся провести операцию и зрение останется такое же, каким оно было до операции.

Для любого медицинского учреждения медицинское оборудование — это предмет гордости и требует огромных вложений. В оборудовании для лазерной коррекции имеются автоматические системы слежения и наведения, которые исключают какие-либо ошибки при проведении операционного вмешательства.

3. Как долго придется восстанавливаться после лазерной коррекции? 

Восстановительный период обычно длится около 3-4 недель, в этот период могут быть следующие проявления:

  • Первые 2-3 часа может быть слезотечение, ощущение инородного тела (будто что-то попало в глаза), туман перед глазами. Степень выраженности у всех разная: у кого-то могут быть легкие ощущения (будто ресничка попала или контактные линзы мешают), некоторые пациенты в этот период не могут глаза открыть, могут быть сильные головные боли (в этом случае можно принять обезболивающие препараты в таблетках). Рекомендуется в этот день до сна находиться в солнцезащитных очках.
  • Затем эти симптомы стихают, остается туман, нечеткость зрения, которая через несколько часов уменьшается.
  • На следующий день после операции, возможно, еще сохранится небольшой туман и неприятные ощущения (ощущение инородного тела, слезотечение — особенно при ярком освещении).
  • В последующие дни может наблюдаться нестабильность зрения, т. е. зрение может «плавать» (то чуть лучше, то чуть хуже), обычно эти симптомы постепенно уменьшаются в течение 2-3 недель после операции.

4. Какие ограничения необходимо соблюдать после операции и что будет, если их нарушить? 

Самое основные требования — это:

  • Избегать механических травм глаз (не тереть глаза и не пытаться что-то самостоятельно убрать или вытащить). При несоблюдении возможно сместить или повредить флэп, занести инфекцию.
  • Не забывать капать капли по схеме, которую выдают после операции вместе с каплями. Препараты необходимы для успешного заживления и исключения присоединения инфекции в послеоперационном периоде.
  • При любых беспокойствах звонить или приходить на приём, ни в коем случае не заниматься самолечением! Необходимо понимать, что это операция и ко всем рекомендациям относиться серьёзно.

Отмечу, что современный безлоскутный метод CLEAR исключает осложнения связанные со смещением и повреждением флэпа. Само восстановление остроты зрения и качество зрения не отличается от других методов лазерной коррекции.

5. Может ли зрение снова испортится после лазерной коррекции? 

Зрение может ухудшиться в нескольких случаях:

  • Если имеет место прогрессирующая миопия, т. е. рост глазного яблока (с чем и связана близорукость) не прекратился, миопия не стабилизировалась и через некоторое время после проведения лазерной коррекции (через 1 год и более) появляется опять миопия слабой степени. Часто бывает в молодом возрасте, именно поэтому не рекомендуется проведение коррекции в возрасте до 18 лет.
  • если имеет место избыточная регенерация. Операция (в том числе лазерная коррекция) — это травма для организма. Поэтому задача организма — обеспечить максимальное заживление: он старается вернуть так, как было до вмешательства, то есть восстановить роговичную ткань. Обычно проявляется в первый месяц после операционного вмешательства. После операции назначается медикаментозное лечение (капли), в их числе — стероидный противовоспалительный препарат, он тормозит избыточную регенерацию и способствует заживлению.
  • если имеются другие сопутствующие глазные заболевания. Для исключения этих заболеваний проводится предоперационное обследование. Как и при любых других операциях, существуют противопоказания к проведению лазерных рефракционных вмешательств. По результатам обследования хирург делает заключение о возможности и целесообразности проведения лазерной коррекции зрения.  

6. Что дешевле — всю жизнь носить линзы/очки или один раз сделать операцию по коррекции зрения? 

Решение не должно приниматься из экономических соображений. Существует часть пациентов, у которых лазерная коррекция — единственный способ получить хорошее зрение (разное зрение на правом и левом глазу, непереносимость контактных линз в сочетании с высокой степенью близорукости). Лазерные рефракционные операции для большинства людей приравниваются к косметическим процедурам.

Каждый пациент сам должен для себя решить, необходимо ли это именно для него. Выбор всегда за пациентом.

7. В каком возрасте лучше всего делать лазерную коррекцию?

Считается наиболее благоприятным возраст от 18 до 40 лет. Связано это с несколькими факторами. В молодом возрасте проведение любых вмешательств предпочтительнее, поскольку процессы заживления и адаптация к новому зрению проходят быстрее. После 40 лет начинаются возрастные изменения, в том числе в хрусталике (появляется возрастная дальнозоркость), процесс адаптации проходит несколько сложнее и стабильность послеоперационного результата может зависеть от того, как быстро будут появляться и нарастать возрастные изменения.

Решение о проведении лазерной коррекции всегда принимается с учетом индивидуальных особенностей и только после полного предоперационного обследования, в ходе которого учитываются индивидуальные особенности и пожелания, а также обговариваются все варианты решения и послеоперационный результат согласовывается с пациентом. В нашей практике были пациенты и старше 60 лет.

#Андрей Королев#Общество
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