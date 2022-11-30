Врач из Уфы развеял главные страхи перед лазерной коррекцией зрения

Posted 30 ноября 2022, 10:00
Published 30 ноября 2022, 10:00
Modified 16 июня 2023, 06:01
Updated 16 июня 2023, 06:01
Редакция Mkset.ru собрала главные страхи, которые мучают всех, кто когда-либо задумывался о коррекции зрения, и адресовала вопросы профессионалу — главному врачу клиники лазерной хирургии глаза Артуру Казакбаеву.
Благодаря современным анестетикам, большинство офтальмологических операций проводится под местным обезболиванием, лазерные рефракционные операции — без использования инъекций (уколов), с использованием обезболивающих капель. При этом полностью отключаются болевые рецепторы глаза, но сохраняется чувствительность век. Во время операции устанавливается векорасширитель, который держит глаз открытым и не дает глазу закрыться, и если во время вмешательства пытаться сильно сжимать глаза, появляются болезненные ощущения. Если же этого не делать, то процедура безболезненна. Воздействие лазера абсолютно безболезненно и никак не ощущается.
Перед операцией хирург проводит осмотр и перепроверяет некоторые параметры, говорит есть ли какие-либо особенности, также даёт рекомендации по поведению во время и после операции. Во время операции хирург комментирует каждое своё действие и даёт рекомендации пациенту (посмотреть вверх/вниз/прямо перед собой, открыть/закрыть глаза, посмотреть на зелёный/красный огонёк) — необходимо просто следовать этим рекомендациям. Важно понимать, что в операционной необходимо помогать доктору, тогда операция проходит быстро и безболезненно.
Рефракционные лазерные операции, независимо от вида (LASIK / FEMTOLASIK / CLEAR), состоят из нескольких этапов:
Для успешного проведения операции и достижения наилучшего результата после операции необходимо неукоснительно следовать рекомендациям доктора как при подготовке к операции, так во время и после операции. Если что-то непонятно или есть вопросы, нужно спрашивать и уточнять. Хирург во время проведения операции постоянно комментирует ход операции и старается держать с пациентом контакт. Это исключает какое-либо недопонимание.
Опытный хирург в сочетании с современным оборудованием исключают риск потери зрения при проведении рефракционных лазерных операций даже, если пациент что-то делает не так. В самом неблагоприятном случае (если пациент активно сопротивляется), возможно просто не удастся провести операцию и зрение останется такое же, каким оно было до операции.
Для любого медицинского учреждения медицинское оборудование — это предмет гордости и требует огромных вложений. В оборудовании для лазерной коррекции имеются автоматические системы слежения и наведения, которые исключают какие-либо ошибки при проведении операционного вмешательства.
Восстановительный период обычно длится около 3-4 недель, в этот период могут быть следующие проявления:
Самое основные требования — это:
Отмечу, что современный безлоскутный метод CLEAR исключает осложнения связанные со смещением и повреждением флэпа. Само восстановление остроты зрения и качество зрения не отличается от других методов лазерной коррекции.
Зрение может ухудшиться в нескольких случаях:
Решение не должно приниматься из экономических соображений. Существует часть пациентов, у которых лазерная коррекция — единственный способ получить хорошее зрение (разное зрение на правом и левом глазу, непереносимость контактных линз в сочетании с высокой степенью близорукости). Лазерные рефракционные операции для большинства людей приравниваются к косметическим процедурам.
Каждый пациент сам должен для себя решить, необходимо ли это именно для него. Выбор всегда за пациентом.
Считается наиболее благоприятным возраст от 18 до 40 лет. Связано это с несколькими факторами. В молодом возрасте проведение любых вмешательств предпочтительнее, поскольку процессы заживления и адаптация к новому зрению проходят быстрее. После 40 лет начинаются возрастные изменения, в том числе в хрусталике (появляется возрастная дальнозоркость), процесс адаптации проходит несколько сложнее и стабильность послеоперационного результата может зависеть от того, как быстро будут появляться и нарастать возрастные изменения.
Решение о проведении лазерной коррекции всегда принимается с учетом индивидуальных особенностей и только после полного предоперационного обследования, в ходе которого учитываются индивидуальные особенности и пожелания, а также обговариваются все варианты решения и послеоперационный результат согласовывается с пациентом. В нашей практике были пациенты и старше 60 лет.