В Уфе табличка запретила детям скатываться со склона в парке прямо на дорогу

Жители микрорайона Южный ранее обратились к чиновникам с просьбой установить ограждение в новом сквере со стороны улицы Биишевой. Там расположен склон, который дети уже вторую зиму используют в качестве горки, скатываясь вниз на каталках, санках и ватрушках. В прошлом году кататься на склоне было безопасно. В этом году — возможно, из-за того, что снега пока выпало мало, — защитного снежного бортика там нет, и детей, которые не могут притормозить по ходу движения, выбрасывает на дорогу с проезжающими автомобилями.
Несмотря на опасность оказаться под машиной, склон по-прежнему используют для катания. За порядком следят родители, которые «ловят» детей внизу. Взрослые попросили установить стационарное ограждение у парке. Соответствующее обращение размещено на портале единой электронной приемной органов власти Башкирии.
«Неоднократные обращения в администрацию Кировского района Уфы результата не принесли. Во избежание несчастных случаев с детьми необходимо установить стационарные ограждения в парке со стороны ул. З. Биишевой», — отмечает его автор.
Это обращение власти могут рассматривать до 22 декабря. Пока же в сквере просто появилась табличка с запретом кататься по склону.
В том же сквере дети для катания используют овраг со стороны улицы Равиля Бикбаева, где растут деревья. Сам склон не ровный, поэтому дети скатываются по непредсказуемой траектории с риском столкновений с другими катающимися или с деревьями. Однако там запрещающую табличку пока не установили.
Отметим, что у местных жителей не раз появлялись претензии к подрядчикам, строившим парк, и к местным властям. Сначала парк за 143,5 млн рублей сдали с огромной задержкой и большим количеством недочетов. Потом местные жители обнаружили там многочисленные ошибки в табличках навигации и инфостендах на русском и башкирском языках.
Кроме этого, рядом со сквером началось строительство офисного здания, хотя проектировщики обещали жителям, что там расположится площадка для выгула собак и площадка для баскетбола. В результате получилось, что для подростков в сквере не нашлось других занятий, кроме как носиться на огромной скорости по его дорожкам, пугая мам и малышей.
Летом этого года про парк и вовсе забыли, перестав поливать высаженные деревья и кустарники. Хотя сквер оборудован системой полива, она по каким-то причинам не использовалась. В результате газоны пожелтели, а некоторые кустарники высохли. Поливочная машина начала появляться у сквера только после многочисленных жалоб жителей. А затем, по словам местных жителей, часть цветов и кустарников еще и скосили.