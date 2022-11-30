В Уфе табличка запретила детям скатываться со склона в парке прямо на дорогу

Жители микрорайона Южный ранее обратились к чиновникам с просьбой установить ограждение в новом сквере со стороны улицы Биишевой. Там расположен склон, который дети уже вторую зиму используют в качестве горки, скатываясь вниз на каталках, санках и ватрушках. В прошлом году кататься на склоне было безопасно. В этом году — возможно, из-за того, что снега пока выпало мало, — защитного снежного бортика там нет, и детей, которые не могут притормозить по ходу движения, выбрасывает на дорогу с проезжающими автомобилями.