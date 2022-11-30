В Совфеде РФ поддержали закон о бюджете ФОМС на 2023–2025 годы

Согласно закону, в бюджете фонда на 2023 год ожидаются доходы в сумме 3,135 триллиона рублей, на 2024 год – 3,366 триллиона рублей, на 2025 год – 3,592 триллиона рублей; расходы – 3,219 триллиона, 3,434 триллиона и 3,612 триллиона рублей соответственно. Таким образом, бюджет ФОМС на трехлетний период составлен с дефицитом: 83,9 миллиарда рублей в 2023 году, 67,7 миллиарда рублей в 2024 году и 20,1 миллиарда рублей в 2025 году. Предполагается, что этот дефицит будет покрыт переходящими остатками средств. Об этом пишет 1prime.