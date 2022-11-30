В Совфеде РФ поддержали закон о бюджете ФОМС на 2023–2025 годы

Согласно закону, в бюджете фонда на 2023 год ожидаются доходы в сумме 3,135 триллиона рублей, на 2024 год – 3,366 триллиона рублей, на 2025 год – 3,592 триллиона рублей; расходы – 3,219 триллиона, 3,434 триллиона и 3,612 триллиона рублей соответственно. Таким образом, бюджет ФОМС на трехлетний период составлен с дефицитом: 83,9 миллиарда рублей в 2023 году, 67,7 миллиарда рублей в 2024 году и 20,1 миллиарда рублей в 2025 году. Предполагается, что этот дефицит будет покрыт переходящими остатками средств. Об этом пишет 1prime.
Основным источником доходов фонда названы страховые взносы на обязательное медстрахование (ОМС): их доля в 2023 году достигнет 85,7%, в 2024 году — 86,1%, в 2025 году — 86,4%. Запланированные трансферты из федерального бюджета составят 429,4 миллиарда рублей в 2023 году, 448 миллиардов рублей в 2024 году и 463,5 миллиарда рублей в 2025 году.
Бюджетом ФОМС предусмотрена субвенция в бюджеты территориальных фондов на финансовое обеспечение базовой программы ОМС. На 2023 год — 2,747 триллиона рублей, на 2024 год – 2,945 триллиона рублей, на 2025 год – 3,107 триллиона рублей. Как рассказал председатель ФОМС Илья Баланин, субвенции в полном объеме позволяют выполнять указы президента по зарплате медицинских работников, а также проводить мероприятия по углубленной диспансеризации и медицинской реабилитации застрахованных.
Госучреждениям на оказание медпомощи, входящей в базовую программу ОМС, в бюджете выделили 163,6 миллиарда рублей на 2023 год, 172,6 миллиарда рублей – на 2024 год, 182,1 миллиарда рублей – на 2025 год. А на оказание высокотехнологичной медпомощи, не входящей в базовую программу ОМС, будет направлено 120,3 миллиарда, 126,5 миллиарда и 132,8 миллиарда рублей соответственно.
Кроме этого, фонд предоставит межбюджетные трансферты Фонду пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонду). Они будут направлены на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также на проведение профилактических медосмотров ребенка в первый год жизни.