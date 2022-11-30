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В Омске состоялась презентация новых экологичных автобусов НЕФАЗ

Сегодня, 06:27
Новый транспорт, закупленный в рамках нацпроекта “Экология” при поддержке правительства региона, станет большим вкладом в реализацию этого национального проекта.

 

 Губернатор области Александр Бурков рассказал, что выбросы в атмосферу – основная проблема города. Благодаря новому транспорту они сократятся на 20%. 

На пути к экологичности были запущены в эксплуатацию “особенные” автобусы, работающие на экологически чистом компримированном метане. С мнением о положительном влиянии такого газомоторного топлива на состояние воздуха согласился и глава Минприроды региона Илья Лобов, пишет gorod55.ru.

Салоны новых НЕФАЗов рассчитаны на 101 пассажира, 30 мест являются сидячими. Машины оборудованы откидными пандусами на средней площадке и снабжены местом для инвалидной коляски с креплениями. Граждане с ОВЗ смогут без затруднений передвигаться благодаря пневматической системе кузовного наклона и кнопке вызова водителя, расположенной с внешней стороны. 

Кроме того, в автобусах установлены камеры видеонаблюдения, есть система отопления, воздух в салоне кондиционируется; на маршрутах работают светодиодные указатели и автоинформаторы, система навигации и тахографы. Также НЕФАЗы оборудованы системой пожаротушения в двигательном отсеке и имеют устройство вызова оперативных служб. Автобусы снабжены датчиками «антизажима», чего не было в прежних моделях машин, курсирующих по городу.

Часть автобусов была выведена на маршруты сразу после презентации, остальные — на следующий день. Жители города уже успели по достоинству оценить уровень комфорта и безопасности нового общественного транспорта.

Автобусный парк в Омске обновляется с 2018 года, когда износ машин достигал 90%. До конца текущего года должно быть закуплено еще 11 новых автобусов, а в следующем году – еще 20.

“Когда мы приобрели для города первую партию в 50 автобусов, никто не верил, что мы доведем эту работу до конца и обновим городской автопарк. На сегодня мы обновили его уже на две трети”, — делится с журналистами губернатор Бурков.

В социальных сетях омичи радуются долгожданной закупке и выражают надежду на продолжение обновления автобусного парка. 

В то же время горожане сетуют на отсутствие нового транспорта на маршрутах в центре города.

#Светлана Павлова
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