В Башкирии за восемь лет планируют вдвое сократить число бедных семей

Так, Андрей Назаров со ссылкой на данные Башкортостанстата заявил, что размер среднемесячной зарплаты в регионе в период с января по сентябрь составил 46 827 рублей. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года ей размер вырос на 15,6%, что выше среднероссийского темпа на 2,8%.
Как сообщил премьер-министр, в этом году в республике суммарно прошло порядка 255 сельско-хозяйственной продукции, где были представлены товары от республиканских производителей. Андрей Назаров также добавил, что ведется строительство 2-й очереди распределительного центра сельскохозяйственной и плодоовощной продукции.
В Башкирии с успехом был реализован проект пяти мер социальной поддержки через единое заявление для семей с детьми. Отмечается, что данная практика применяется по всему региону.
По словам премьер-министра, ноябрь заключено 5 068 таких контрактов. Общий объем выплат по ним составил 588,3 млн рублей.
Как сообщил Андрей Назаров, за прошедшие девять месяцев 2022 года в Башкирии провели 26 обучающих мероприятий, направленных на формирования навыков ответственного поведения при получении кредитов и займов. В мероприятиях приняли участие свыше 8 тысяч человек.