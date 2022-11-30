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В Башкирии за восемь лет планируют вдвое сократить число бедных семей

Сегодня, 10:02
Фото: Маргарита Губанова / 1MI
Комплексе мер для повышения уровня благосостояния граждан назвал премьер-министр республики Андрей Назаров
Премьер-министр республики Андрей Назаров рассказал, какие меры предпримет региональное правительство для снижения количества граждан, чей уровень доходов ниже прожиточного минимума. В соцсетях чиновник озвучил, что долю граждан с доходами ниже прожиточного минимума планируется снизить вдвое к 2030 году.
 
Председатель правительства региона напомнил о запущенной в этих целях региональной программе с пятью блоками.

Повышение уровня доходов граждан.

Так, Андрей Назаров со ссылкой на данные Башкортостанстата заявил, что размер среднемесячной зарплаты в регионе в период с января по сентябрь составил 46 827 рублей. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года ей размер вырос на 15,6%, что выше среднероссийского темпа на 2,8%.

 Стабилизация цен на товары и услуги.

Как сообщил премьер-министр, в этом году в республике суммарно прошло порядка 255 сельско-хозяйственной продукции, где были представлены товары от республиканских производителей. Андрей Назаров также добавил, что ведется строительство 2-й очереди распределительного центра сельскохозяйственной и плодоовощной продукции. 

Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам.

В Башкирии с успехом был реализован проект пяти мер социальной поддержки через единое заявление для семей с детьми. Отмечается, что данная практика применяется по всему региону.

 Адресная социальная помощь на основании соцконтракта.

По словам премьер-министра,  ноябрь заключено 5 068 таких контрактов. Общий объем выплат по ним составил 588,3 млн рублей.

Организация социальной адаптации малоимущих граждан.

Как сообщил Андрей Назаров, за прошедшие девять месяцев 2022 года в Башкирии провели 26 обучающих мероприятий, направленных на формирования навыков ответственного поведения при получении кредитов и займов. В мероприятиях приняли участие свыше 8 тысяч человек.

 
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#Азамат Нухов#Общество
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