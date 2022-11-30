В Башкирии за восемь лет планируют вдвое сократить число бедных семей

Так, Андрей Назаров со ссылкой на данные Башкортостанстата заявил, что размер среднемесячной зарплаты в регионе в период с января по сентябрь составил 46 827 рублей. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года ей размер вырос на 15,6%, что выше среднероссийского темпа на 2,8%.