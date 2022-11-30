В Башкирии резко активизировался «тихий убийца»

В Башкирии за первые 7 месяцев текущего года гепатит С выявили у 10 жителей. На первый взгляд цифры предоставленные Роспотребнадзором могут не впечатлить, однако за первые 7 месяцев 2021 года было выявлено всего два случая заболевания опасной вирусной инфекцией, то есть заболеваемость возросла пятикратно.
Однако стоит отметить, что не смотря на столь активный рост заболеваемости, на фоне регионов из Приволжского федерального округа показатели Башкирии выглядят не столь пугающе, в республике показатель заболеваемость равен 0,25 случаев на 100 тысяч населений, тогда как у «лидера» Удмуртии данный показатель равен 0,53, а соседний Татарстан по количеству заболеваний почти в два раза превзошел Башкирию.