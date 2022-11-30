В Башкирии резко активизировался «тихий убийца»

Однако стоит отметить, что не смотря на столь активный рост заболеваемости, на фоне регионов из Приволжского федерального округа показатели Башкирии выглядят не столь пугающе, в республике показатель заболеваемость равен 0,25 случаев на 100 тысяч населений, тогда как у «лидера» Удмуртии данный показатель равен 0,53, а соседний Татарстан по количеству заболеваний почти в два раза превзошел Башкирию.