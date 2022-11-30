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В Башкирии из-за рассылки о заложенной в школах взрывчатке дети оказались на морозе

Сегодня, 07:26
Фото: 1MI

В городах Башкирии из-за сообщений о бомбах в школах детей эвакуировали на мороз

Волна писем с угрозами заложенных взрывных устройств в школах пошла по республике.

Сегодня, 30 ноября сразу в нескольких школах Башкирии в разных городах прошли эвакуации, причиной для которых стали письма на электронные адреса школ, в которых неизвестные «предупреждали» о том, что в школах заложены взрывные устройства. Сообщил об очередной волне эвакуаций ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник, по данным которого произошли они в Уфе, Ишимбае и в Октябрьском.

По данным одного из родителей школьника из Уфы, его ребенок даже не успел переодеть сменку, и во второй обуви оказался на улице, известно и то, что в данной школе детей распустили по домам, так как в школах необходимо работать кинологам с собаками.

#Ирина Деревянчук#Общество
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