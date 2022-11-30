В Башкирии из-за рассылки о заложенной в школах взрывчатке дети оказались на морозе

Сегодня, 30 ноября сразу в нескольких школах Башкирии в разных городах прошли эвакуации, причиной для которых стали письма на электронные адреса школ, в которых неизвестные «предупреждали» о том, что в школах заложены взрывные устройства. Сообщил об очередной волне эвакуаций ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник, по данным которого произошли они в Уфе, Ишимбае и в Октябрьском.