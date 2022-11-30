В Башкирии донорам будут перечислять единовременную выплату

Данной категории граждан предлагается единовременно выплатить по пять тысяч рублей. Порядок выплат будет устанавливать Правительство Башкирии. На данный момент в республике, по информации парламента, насчитывается более 160 человек, которые регулярно и безвозмездно сдают кровь.