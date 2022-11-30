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В Башкирии донорам будут перечислять единовременную выплату

Сегодня, 06:14
Фото: 1MI

В Башкирии донорам единовременно выплатят пять тысяч рублей

Соответствующий законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании в Курултае Башкирии.

Депутаты Башкирии рассмотрят законопроект для единовременных выплат донорам. Как сообщили в пресс-службе республиканского Госсобрания, речь идет о донорах, которые решили безвозмездно сдать кровь более ста раз.

Данной категории граждан предлагается единовременно выплатить по пять тысяч рублей. Порядок выплат будет устанавливать Правительство Башкирии. На данный момент в республике, по информации парламента, насчитывается более 160 человек, которые регулярно и безвозмездно сдают кровь.

Так, данный законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании в Госсобрании. Расходы из бюджета Башкирии на единовременные выплаты составит 815 тысяч рублей.

#Элина Сайфранова
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